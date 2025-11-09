Temperaturas entre 9°C e 30°C: como será o tempo no RS nesta semana

Semana deve ser de maior estabilidade. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Depois de uma semana marcada por um ciclone extratropical, o Rio Grande do Sul terá dias mais tranquilos pela frente. A previsão é que o tempo seco e a estabilidade predominem sobre a maioria das regiões, segundo o meteorologista Murilo Lopes, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

No começo da semana, o amanhecer será mais frio, especialmente nas regiões da Serra, Campanha e metade sul, com mínimas entre 10°C e 12°C nestas segunda (10) e terça-feira (11). Na Fronteira Oeste, as manhãs ficam mais amenas, e as temperaturas sobem à tarde, variando entre 25°C e 29°C na segunda e passando dos 30°C em áreas do Centro e Noroeste na terça.

Na quarta-feira, uma massa de ar frio avança e muda brevemente as condições do tempo, trazendo chuva fraca. Os volumes serão baixos, com acumulado menor do que 15 milímetros na maioria das regiões. Após a passagem da frente fria, o ar seco volta a predominar. Entre quinta e sexta as manhãs terão mínimas entre 12°C e 14°C, e as tardes serão amenas, com máximas entre 22°C e 26°C.

O que esperar do tempo nesta semana:

Frente fria traz chuva fraca na madrugada de quarta para quinta-feira

Tempo seco deve predominar na quinta e na sexta-feira

Temperaturas podem chegar a 30ºC na Fronteira Oeste

Como fica o tempo na sua região nesta segunda-feira (10)

Porto Alegre e Região Metropolitana

Há chance de nevoeiro pela manhã. O sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura sobe pouco durante a tarde.

Porto Alegre: mínima de 12°C e máxima de 26°C

mínima de 12°C e máxima de 26°C Campo Bom: mínima de 10°C e máxima de 25°C

mínima de 10°C e máxima de 25°C Gravataí: mínima de 12°C e máxima de 26°C

Serra

Predomínio de sol e sensação de frio pela manhã, com temperaturas baixas ao amanhecer.

Caxias do Sul: mínima de 9°C e máxima de 22°C

mínima de 9°C e máxima de 22°C Gramado: mínima de 11°C e máxima de 19°C

Litoral Norte

Tempo firme, com sol e vento fraco. Sensação de frio pela manhã.

Torres: mínima de 15°C e máxima de 23°C

mínima de 15°C e máxima de 23°C Capão da Canoa: mínima de 12°C e máxima de 19°C

Fronteira Oeste

Tempo firme e temperaturas mais altas durante a tarde.

Alegrete: mínima de 12°C e máxima de 26°C

mínima de 12°C e máxima de 26°C Uruguaiana: mínima de 13°C e máxima de 26°C

Norte e Noroeste

Sol e tempo seco predominam, com elevação das temperaturas ao longo do dia.

Passo Fundo: mínima de 11°C e máxima de 24°C

mínima de 11°C e máxima de 24°C Santa Rosa: mínima de 13°C e máxima de 27°C

Região Sul

Tempo estável, com sol e temperaturas amenas.

Pelotas: mínima de 12°C e máxima de 24°C

mínima de 12°C e máxima de 24°C Rio Grande: mínima de 16°C e máxima de 22°C

Campanha e Centro

Sol predomina, com frio ao amanhecer e calor leve à tarde.