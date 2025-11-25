Temperatura deve ultrapassar os 30ºC em regiões do RS nesta quarta-feira

O tempo firme segue na quarta-feira (26) com sol e calor na maior parte do território gaúcho. O destaque de clima quente fica para a Fronteira Oeste, onde, em Uruguaiana, os termômetros podem chegar aos 32ºC.
Na Capital, as temperaturas variam entre 16ºC e 28ºC. Em Caxias do Sul, na Serra, o clima será mais ameno: termômetros entre 14ºC e 25ºC.
Já em Bagé, na Campanha, há possibilidade de névoa ao amanhecer, com mínima de 16ºC e máxima de 28ºC.
Há chance de nevoeiro também em Santa Maria, na Região Central, onde as temperaturas variam entre 17ºC e 29ºC.
Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (26)
Região Metropolitana
Sol o dia todo sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 28ºC.
Serra
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 14ºC e 25ºC.
Campanha
Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Bagé, as marcas ficam entre 16ºC e 28ºC.
Fronteira Oeste
Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 20ºC e 32ºC.
Sul
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Pelotas, os termômetros variam entre 18ºC e 24ºC.
Litoral Norte
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 22ºC.
Centro
Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 29ºC.
Norte
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 27ºC.
Noroeste
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 31ºC.