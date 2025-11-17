Sol volta e temperatura aumenta em 10ºC entre a manhã e a tarde desta terça-feira

Máxima chega a 27ºC em Porto Alegre, na Região Metropolitana. Jeff Botega / Agencia RBS

Após o forte temporal que atingiu o Estado no último fim de semana, o tempo volta a ficar firme na maior parte do território gaúcho nesta terça-feira (18). Há previsão de chuva apenas para as regiões Norte e Noroeste.

Apesar do sol, a temperatura será baixa pela manhã, com os termômetros marcando 10ºC em Caxias do Sul, na Serra, e 11ºC em Bagé, na Campanha.

Durante a tarde, o tempo firme se mantém com aumento gradual do calor. As máximas chegam a 27ºC em Porto Alegre, na Região Metropolitana, e a 25ºC em Uruguaiana, na Fronteira Oeste.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (18)

Região Metropolitana

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 27ºC.

Serra

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 10ºC e 23ºC.

Campanha

Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 11ºC e 23ºC.

Fronteira Oeste

Sol o dia todo sem nuvens no céu e noite de tempo aberto. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 13ºC e 25ºC.

Sul

Sol o dia todo sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Capão da Canoa, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 24ºC.

Centro

Sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 24ºC.

Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Passo Fundo, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 23ºC.

Noroeste