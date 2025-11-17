Sol volta e temperatura aumenta em 10ºC entre a manhã e a tarde desta terça-feira

Após o forte temporal que atingiu o Estado no último fim de semana, o tempo volta a ficar firme na maior parte do território gaúcho nesta terça-feira (18). Há previsão de chuva apenas para as regiões Norte e Noroeste.
Apesar do sol, a temperatura será baixa pela manhã, com os termômetros marcando 10ºC em Caxias do Sul, na Serra, e 11ºC em Bagé, na Campanha.
Durante a tarde, o tempo firme se mantém com aumento gradual do calor. As máximas chegam a 27ºC em Porto Alegre, na Região Metropolitana, e a 25ºC em Uruguaiana, na Fronteira Oeste.
Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (18)
Região Metropolitana
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 27ºC.
Serra
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 10ºC e 23ºC.
Campanha
Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 11ºC e 23ºC.
Fronteira Oeste
Sol o dia todo sem nuvens no céu e noite de tempo aberto. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 13ºC e 25ºC.
Sul
Sol o dia todo sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 26ºC.
Litoral Norte
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Capão da Canoa, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 24ºC.
Centro
Sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 24ºC.
Norte
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Passo Fundo, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 23ºC.
Noroeste
Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite de céu limpo. Em Santa Rosa, mínima de 14ºC e máxima de 24ºC.