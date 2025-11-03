Sol predomina no RS, mas ainda pode chover forte em quatro regiões nesta terça-feira

Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 25ºC. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A terça-feira (4) terá predomínio de sol pelo Rio Grande do Sul. No entanto, apesar do céu mais aberto, ainda pode chover na Região dos Vales, na Região Metropolitana, na Serra e no Litoral.

Conforme a Climatempo, o dia começa com temperatura mais baixa, principalmente na Campanha e na Serra. Os índices se elevam no decorrer das horas em todo o território gaúcho.

Há expectativa de calor sobre a metade Oeste, sobretudo na Fronteira e na Região Central.

A chuva pode ocorrer com intensidade moderada a forte , especialmente entre a manhã e a tarde

, especialmente entre a Máxima pode chegar a 32ºC em cidades como São Borja e Santa Maria

O que esperar da quarta-feira

O tempo deve seguir aberto na maior parte do Estado na quarta-feira (5), apenas com variações de nebulosidade durante o dia.

Em áreas próximas à costa, entre o Sul, Litoral, Costa Doce e Serra, pode chover de forma isolada a partir do período da tarde devido à entrada de umidade.

A expectativa é que a sensação de abafamento continue ao longo de todo o período.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (4)

Região Metropolitana

Dia de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 25ºC.

Serra

Sol com períodos de céu nublado. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 13ºC e 28ºC.

Campanha

Sol com períodos de céu nublado. Em Bagé, as marcas ficam entre 14ºC e 29ºC.

Fronteira Oeste

Sol e muitas nuvens ao longo do dia. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 17ºC e 30ºC.

Sul

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Pelotas, os termômetros variam entre 17ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima é de 15ºC, e a máxima, de 24ºC.

Centro

Dia de sol entre algumas nuvens durante o dia. Em Santa Maria, mínima de 16ºC e máxima de 32ºC.

Norte

Sol e muitas nuvens à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 15ºC, e a máxima, de 29ºC.

Noroeste

Sol entre algumas nuvens durante o dia. Em Santa Rosa, mínima de 17ºC e máxima de 30ºC.