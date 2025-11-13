Sexta-feira será ensolarada e quente no RS; pode chover em pontos da Serra e do Litoral

Temperatura se aproxima novamente dos 30ºC em Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A sexta-feira (14) será de tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul. Pode chover de forma isolada apenas em pontos do Noroeste, da Serra e do Litoral Norte, sem acumulados expressivos.

O dia terá presença do sol com variação de nuvens. Isso porque a frente fria que provocou instabilidade nesta quinta (13) em algumas cidades se afasta e dá lugar a um sistema de alta pressão atmosférica.

Uma frente fria é uma massa de ar frio que avança e substitui uma massa de ar quente, provocando queda de temperatura e mudanças no tempo, como aumento de nuvens e chuvas

e substitui uma massa de ar quente, provocando queda de temperatura e mudanças no tempo, como aumento de nuvens e chuvas Um sistema de alta pressão atmosférica é uma região onde o ar é mais denso e desce, gera tempo estável, com céu limpo e pouca chance de chuva

A temperatura fica mais elevada, principalmente no período da tarde. Os maiores índices são esperados na metade Oeste, onde os termômetros podem chegar aos 33ºC.

Mínima oscila entre 9°C e 19°C, e a máxima varia entre 18°C e 33°C, a depender da região

O que esperar do fim de semana

A chuva retorna de forma mais abrangente ao Estado no sábado (15) e ganha força no domingo (16).

Sábado

Em áreas do Noroeste, das Missões, do Oeste e da Campanha, pode chover com intensidade moderada. Já na Região Metropolitana e Litoral, há possibilidade de pancadas isoladas.

Até o momento, não há previsão de precipitação para o Sul e Região dos Vales.

Domingo

O deslocamento de uma frente fria e a entrada de umidade e calor provocam chuva em todo o Estado.

A instabilidade começa entre o fim da madrugada e o início da manhã em áreas de fronteira com o Uruguai e avança para as demais regiões à medida que o sistema se movimenta.

Há risco para temporais com fortes rajadas de vento e eventuais quedas de granizo. Além disso, a temperatura diminui em relação ao dia anterior.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (14)

Região Metropolitana

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Porto Alegre, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 28ºC.

Serra

Previsão de sol entre muitas nuvens à tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 14ºC e 24ºC.

Campanha

Sexta-feira de sol entre algumas nuvens durante o dia. Em Bagé, as marcas ficam entre 13ºC e 28ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol e períodos de céu nublado. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 17ºC e 30ºC.

Sul

Sol entre algumas nuvens durante o dia. Em Pelotas, os termômetros variam entre 16ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Capão da Canoa, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 22ºC.

Centro

Dia de sol e muitas nuvens à tarde. Em Santa Maria, mínima de 16ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Sol entre muitas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 27ºC.

Noroeste

Predomínio de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 29ºC.