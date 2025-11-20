Sexta-feira deve ser de calor e sol no RS, mas há possibilidade de chuva em algumas áreas

Maior parte do RS deve amanhecer com sol entre nuvens na sexta-feira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Após um dia ensolarado no feriado da Consciência Negra, a sexta-feira (21) será de tempo instável no Rio Grande do Sul. A previsão é de sol e temperatura de até 30ºC, mas o avanço de uma frente fria pode causar chuva em algumas regiões do Estado.

Há possibilidade de pancadas de chuva moderadas na Região Metropolitana, nos vales, no Litoral Norte, na Região Central e no Sul. Em algumas áreas, a instabilidade pode ser mais intensa e vir acompanhada por raios e queda de granizo, conforme a Climatempo.

Em Porto Alegre, o dia amanhece com temperatura amena, na marca dos 15ºC, e com sol. Durante a tarde, o termômetro pode chegar aos 32ºC, mas o tempo vira e há possibilidade de chuva, entre intensa e moderada, até a noite.

Como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira

Região Metropolitana

Sol entre muitas nuvens entre a manhã e o meio da tarde. Há possibilidade de chuva. Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC e a máxima, de 32ºC.

Serra

Previsão de sol, mas com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. Temperatura amena pela manhã e em elevação durante a tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 29ºC.

Campanha

Sol com muitas nuvens durante o dia e chance de pancadas de chuva fraca. Em Bagé, as marcas ficam entre 16ºC e 22ºC.

Fronteira Oeste

Dia de muitas nuvens, mas com sol. Chove fraco no início da tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 20ºC e 27ºC.

Sul

Sol e muitas nuvens entre a manhã e o início da tarde — período em que há possibilidade de chuva mais intensa e raios. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 17ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens durante a manhã, com chuva no meio da tarde e que se estende durante a noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC e a máxima, de 30ºC.

Região Central

Nebulosidade e sol no início da manhã, com pancadas de chuva ao longo do dia. À noite, chove. Em Santa Maria, a mínima é de 18ºC e máxima, de 30ºC.

Norte

Sol o dia todo, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC e a máxima, de 30ºC.

Noroeste