Sexta-feira começa com pressão da ONU sobre organização e debate sobre transportes na COP30 

Investimento em saúde foi um dos destaques da quinta-feira.

A semana encerra com revezes para a imagem da COP30, em Belém, tanto na sua estrutura, quanto no campo político. Isso porque a quinta-feira (13) contou com pedido da ONU ao governo brasileiro para ajustes após falhas de segurança e infraestrutura. O dia teve, ainda, com injeção de recursos para a área da saúde e criação de um plano de arborização para cidades.

A sexta-feira (14) será estratégica para os debates sobre descarbonização no setor de transportes. As discussões, que envolvem entidades como CNT e BNDES e empresas como a gaúcha Marcopolo, se iniciam durante a manhã e vão até o fim da tarde.

O último dia da primeira semana da COP30 começa com a sombra da pressão sobre o governo brasileiro pela Organização das Nações Unidas que apontou problemas de segurança e estruturais. Em documento enviado ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, e ao presidente da conferência, André Corrêa do Lago, a ONU alertou para “brechas graves” na proteção do evento.

Entre as vulnerabilidades apontadas estão portas sem monitoramento, baixo contingente de segurança e demora na resposta das forças federais e estaduais. Além das questões de segurança, a ONU destacou problemas estruturais, como calor excessivo nos pavilhões, falhas na climatização, infiltrações causadas pela chuva e riscos relacionados à proximidade entre instalações elétricas e água.

O embaixador André Corrêa do Lago, afirmou, ainda na noite desta quinta-feira que as reclamações foram "solucionadas".

Arborização

Um dos pontos altos da quinta-feira de COP foi a apresentação do Plano Nacional de Arborização Urbana (Planau), que busca ampliar a cobertura vegetal nas cidades brasileiras. Segundo o secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, Adalberto Maluf, a média nacional de arborização é de apenas 28,2%, conforme dados do Mapbiomas de 2024.

A meta é garantir que 65% da população viva em ruas com pelo menos três árvores, além de aumentar em 360 mil hectares as áreas verdes urbanas.

Também destaque positivo no dia para a doação por organizações de US$ 300 milhões para o Plano de Ação de Belém para a Saúde, iniciativa que adapta sistemas de saúde aos impactos das mudanças climáticas. O projeto já conta com a adesão de 40 países e 40 organizações sociais.