Ambiente

O que ficará de Belém?
Notícia

Semana decisiva da COP30 começa com "espírito de mutirão" em busca de consenso 

Agenda política volta ao centro da pauta do evento, que segue até 21 de novembro. Divergências costumam atrasar divulgação do documento final da conferência

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS