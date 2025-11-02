Semana começa com sol e calor no RS, mas chuva retorna e derruba temperaturas

Calor predomina no Estado até quarta-feira (5) Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul deve começar a primeira semana de novembro com tempo firme e temperaturas elevadas na maior parte do Estado.

Em algumas regiões, como no Litoral Norte e Região Metropolitana, pode chover na parte da manhã desta segunda-feira (3), mas o sol deve retornar ao longo do dia.

Já no Norte gaúcho e na Fronteira Oeste, os termômetros podem chegar aos 30ºC na terça-feira (4).

Contudo, a instabilidade retorna ao território gaúcho na quarta-feira (5) e provoca nova queda nas temperaturas.

A previsão é de chuva em quase todo o Estado na quinta (6) e na sexta-feira (7), com mínimas em torno de 12ºC na Serra e no Sul gaúcho.

O que esperar do tempo nesta semana

Início da semana com tempo firme e calor em grande parte do Rio Grande do Sul

Norte e Fronteira Oeste podem registrar temperaturas de até 30 °C na terça-feira

A instabilidade retorna na quarta-feira, com queda nas temperaturas

Chuva prevista para quinta e sexta-feira em quase todo o Estado

Mínimas próximas de 12ºC na Serra e no Sul gaúcho no fim da semana

Confira como fica o tempo na sua região nesta segunda-feira (3)

Região Metropolitana

Chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 23ºC.

Serra

Sol com algumas nuvens. Chove rápido em alguns períodos. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 20ºC.

Campanha

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Bagé, as marcas ficam entre 14ºC e 27ºC.

Fronteira Oeste

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 29ºC.

Sul

Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 21ºC.

Centro

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 25ºC.

Norte

Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 23ºC.

Noroeste