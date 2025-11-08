Ambiente

"Sem os indígenas não há futuro para a humanidade", diz Sonia Guajajara sobre participação dos povos originários na COP30

Ministra do governo Lula diz esta é "a maior e melhor COP" em termos de "participação e protagonismo indígena"

AFP

