Secretário-geral da ONU quer triplicar financiamento para o clima e manda recado a Trump

"Manter a meta de 1,5°C deve ser a sua única 'linha vermelha'", disse Guterres em discurso na COP30. PABLO PORCIUNCULA / AFP

Um acordo que proteja populações, corte emissões de gases e traga mais financiamento para adaptação climática. Esses foram os pedidos do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, para negociadores e ministros em discurso na manhã desta quinta-feira (20) durante a COP30, em Belém.

— Por favor, engajem nas discussões com boa-fé para chegar a um compromisso. Manter a meta de 1,5°C deve ser a sua única "linha vermelha"— disse Guterres, ressaltando o caráter inegociável do objetivo de conter o aquecimento global até o ano de 2100, firmado em 2015 no Acordo de Paris.

Questionado sobre a mensagem que a conferência deveria mandar a Donald Trump, que retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e não enviou uma delegação ao evento, o secretário-geral afirmou:

— Estamos te esperando.

"Adaptação não é um objetivo abstrato"

O discurso de Guterres foi focado no tema da adaptação, que trata da necessidade de preparar infraestruturas e proteger as pessoas frente ao aquecimento global. O tema é um dos mais debatidos na COP30.

– Para milhões, a adaptação não é um objetivo abstrato. É a diferença entre reconstruir e ser levado pela correnteza, entre replantar e morrer de fome, entre permanecer em terras ancestrais ou perdê-las para sempre. Triplicar o financiamento para adaptação até 2030 é essencial – declarou.

No início da semana, negociadores que representam os países mais pobres do mundo pediram mais recursos para adaptação climática.

Um relatório da ONU sobre o tema aponta que o financiamento para adaptação aos países em desenvolvimento foi estimado em US$ 26 bilhões em 2023.