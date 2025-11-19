Ambiente

Em risco de extinção
Notícia

Sapinho-admirável-de-barriga-vermelha, de Arvorezinha, pode virar patrimônio genético do RS

Espécie tem baixa capacidade de dispersão: eles não caminham longas distâncias, o que faz com que fiquem restritos a pequenas áreas

Julia Amaral

