Ambiente

Infraestrutura
Notícia

RS desperdiça 40% da água tratada e segue longe da meta do Marco Legal do Saneamento

Relatório do Instituto Trata Brasil aponta também que apenas um a cada quatro gaúchos possuem acesso a esgoto tratado; principais indicadores não avançaram nos últimos anos

Gabriela Plentz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS