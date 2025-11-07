"Redução significativa": RS terá temperatura de inverno após ciclone extratropical

Cenário começa a mudar no sábado (8), mas é no domingo (9) que o tempo estável predomina apesar do frio. Duda Fortes / Agencia RBS

A condição de tempo severo irá marcar a virada para o fim de semana no Rio Grande do Sul diante do processo de formação de um ciclone extratropical.

De acordo com o meteorologista Danilo Siden, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todas as regiões do Estado devem ser afetadas de alguma forma, com maior ou menor intensidade, até o início de sábado (8), quando o cenário começa a amenizar.

O sistema deve vir seguido de uma frente fria, a qual vem acompanhada de uma massa de ar polar. Com isso, a tendência é de que no domingo (9) os termômetros apresentem queda expressiva em algumas áreas, mas já com a presença do sol entre nuvens.

— Na maior parte das regiões sudeste e sul (do Brasil), deve ocorrer a entrada de ar frio a partir da passagem do ciclone extratropical. Depois dos episódios de chuva e vento forte, deve ter uma redução significativa da temperatura no domingo — diz Siden.

Frente fria: é um fenômeno meteorológico que acontece quando uma massa de ar frio avança e encontra uma massa de ar quente. O ar frio avança como uma "frente", empurra o ar quente para cima e provoca mudanças no tempo

é um fenômeno meteorológico que acontece quando uma massa de ar frio avança e encontra uma massa de ar quente. O ar frio avança como uma "frente", empurra o ar quente para cima e provoca mudanças no tempo Massa de ar polar: é uma grande porção de ar gelado que vem das regiões polares e causa frio

Como o ciclone se formou e o que esperar

A intensificação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e o norte da Argentina dará origem ao ciclone extratropical.

A Climatempo aponta que ele estará totalmente formado na noite desta sexta-feira (7), posicionado entre as costas gaúcha e catarinense.

Ao longo das próximas horas, à medida que o sistema se consolida e ganha força, provoca chuva forte e vento que pode ultrapassar os 100 km/h, queda de granizo e descargas elétricas, especialmente no Norte, Litoral, Noroeste e Nordeste.

O especialista Danilo Siden aponta que há risco para transtornos como destelhamentos e objetos arrastados com a força das rajadas de vento.

Como fica o fim de semana

Conforme a Climatempo, o sábado no Rio Grande do Sul também será marcado pelo tempo instável, mas com menor força.

O ciclone extratropical deve avançar em direção à costa de São Paulo e do Rio de Janeiro, o que irá diminuir a chuva no Oeste e no Noroeste do território gaúcho. Na porção Leste, o cenário será de pancadas de intensidade moderada a forte.

As rajadas de vento ainda continuam pelo Estado, principalmente em áreas próximas à costa.

A Defesa Civil destaca que os acumulados ficam entre 30 e 60 milímetros na Costa Doce, Litoral Norte e Médio e na Região Metropolitana

na Costa Doce, Litoral Norte e Médio e na Região Metropolitana As rajadas de vento variam entre 50 e 90 km/h, mas podem chegar aos 100 km/h entre o Litoral Médio e Norte, Costa Doce, Região Metropolitana, Nordeste e parte do Sul, especialmente entre a madrugada e a manhã de sábado

O ciclone extratropical se afasta mais do Rio Grande do Sul no domingo (8), e o tempo muda. É esperado um dia de céu aberto, com sol entre nuvens.

O fenômeno dará espaço à entrada de uma massa de ar frio, que será responsável por provocar frio pela manhã e sensação amena à tarde. A temperatura mínima deve variar entre 5°C e 15°C, enquanto a máxima oscila entre 13°C e 24°C.

E o início da próxima semana?

A segunda-feira (10) será de sol com poucas nuvens em todas as áreas. A temperatura permanece baixa.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (8)

Região Metropolitana

Nublado com chuva de manhã e à tarde. O tempo abre, devagar, à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 18ºC.

Serra

Chuvoso durante o dia e a noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 11ºC e 18ºC.

Campanha

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 13ºC e 18ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol entre muitas nuvens. Em São Borja, as marcas ficam entre 14ºC e 22ºC.

Sul

Sol entre muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, a precipitação para. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 19ºC.

Litoral Norte

Nublado com chuva durante o dia. Em Capão da Canoa, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 18ºC.

Centro

Madrugada com chuva, seguida pela abertura de sol entre muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 14ºC e máxima de 20ºC.

Norte

Nublado com chuva de manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 19ºC.

Noroeste

Sol ente muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 15ºC e máxima de 20ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (9)

Região Metropolitana

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Porto Alegre, a mínima será de 13ºC, e a máxima, de 21ºC.

Serra

Dia de sol entre nuvens. À noite, forma-se nevoeiro. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 9ºC e 20ºC.

Campanha

Domingo de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Bagé, as marcas ficam entre 10ºC e 22ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol com algumas nuvens ao longo do dia. Em São Borja, as marcas ficam entre 13ºC e 26ºC.

Sul

Previsão de sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros variam entre 12ºC e 22ºC.

Litoral Norte

Sol entre algumas nuvens e chuva passageira. Em Capão da Canoa, a mínima é de 11ºC, e a máxima, de 20ºC.

Centro

Domingo de sol entre algumas nuvens ao longo do dia. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 23ºC.

Norte

Dia de sol com muitas nuvens à tarde, mas sem chuva. Em Passo Fundo, a mínima é de 9ºC, e a máxima, de 22ºC.

Noroeste

Previsão de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Santa Rosa, mínima de 12ºC e máxima de 25ºC.