Previsão do tempo: terça-feira de sol e calor antecede volta da chuva ao RS

Tempo fica ensolarado em Porto Alegre nesta terça-feira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O sol é presença garantida nesta terça-feira (11) em todo o Rio Grande do Sul. Após um fim de semana marcado pela influência de um ciclone extratropical, o céu seguirá azul pelo Estado.

Na Costa Doce, em cidades como Arambaré, São José do Norte e Rio Grande, pode chover de forma isolada por conta do calor e umidade. Não são esperados acumulados significativos.

A manhã continua mais amena na Serra. Contudo, outro destaque do dia fica para a temperatura em elevação, sobretudo na faixa oeste do Estado, em que os índices podem ultrapassar os 30ºC. O motivo é o afastamento da massa de ar polar que atua no território gaúcho.

Em São Borja, na Fronteira Oeste, a máxima pode chegar aos 31ºC

Em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, a mínima será de 7ºC

O que esperar da quarta-feira

Uma nova frente fria avança no Rio Grande do Sul na quarta-feira (12) e irá provocar pancadas de chuva desde o início da manhã em áreas do Sul, do Sudoeste, da Campanha e do Litoral.

A temperatura fica muito elevada na maior parte do Estado durante todo o dia, principalmente à tarde.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (11)

Região Metropolitana

Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Em Porto Alegre, a mínima será de 12ºC, e a máxima, de 28ºC.

Serra

Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 11ºC e 16ºC.

Campanha

Terça-feira de sol com aumento de nuvens à tarde. Em Bagé, as marcas ficam entre 14ºC e 28ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol com muitas nuvens à tarde e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 16ºC e 30ºC.

Sul

Céu ensolarado e névoa fraca ao amanhecer. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 25ºC.

Litoral Norte

Sol e muitas nuvens à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 12ºC, e a máxima, de 23ºC.

Centro

Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Santa Maria, mínima de 13ºC e máxima de 29ºC.

Norte

Terça-feira de sol e períodos de céu nublado. Em Passo Fundo, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 27ºC.

Noroeste

Previsão de sol e muitas nuvens à tarde. Em Santa Rosa, mínima de 16ºC e máxima de 30ºC.