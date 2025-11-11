Previsão do tempo: frente fria gera novo alerta para tempestade nesta quarta-feira no RS

A passagem de uma nova frente fria pelo Rio Grande do Sul irá provocar pancadas de chuva desde o início da manhã desta quarta-feira (12). A precipitação poderá ser observada no Norte, em áreas do Sul, do Sudoeste, da Campanha e do litoral do Estado.
- Chuva ocorre de maneira fraca a moderada. Pode cair de forma mais forte em alguns pontos da metade Norte
- De acordo com a Climatempo, a frente fria não é forte como a que passou pelo território gaúcho na última semana e causou tempestades severas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta amarelo para tempestade até as 21h de quarta. O órgão indica que há chance de chuva forte, acompanhada de vento e raios, mas com baixo risco.
O calor também seguirá em destaque. A temperatura fica elevada na maior parte do Estado, principalmente à tarde. Cidades da Região Metropolitana e dos Vales podem ultrapassar os 30ºC.
- Lajeado e Estrela chegam aos 32ºC
- São José dos Ausentes e Bom Jesus, na Serra, têm as menores mínimas do dia. Os registros ficam na casa dos 12ºC pela manhã
O que esperar da quinta-feira
A frente fria avança mais na quinta-feira (13). Chove em forma de pancadas no Norte, na Serra, nas Missões e no Noroeste.
As demais regiões seguem com tempo firme. À tarde, faz calor na faixa Oeste, enquanto na Serra e no Litoral Norte a temperatura fica mais baixa.
Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (12)
Região Metropolitana
Sol e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 30ºC.
Serra
Nublado com chuva de manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 29ºC.
Campanha
Quarta-feira de sol entre muitas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 19ºC e 26ºC.
Fronteira Oeste
Previsão de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 19ºC e 27ºC.
Sul
Sol entre algumas nuvens e chuva passageira. Em Pelotas, os termômetros variam entre 17ºC e 28ºC.
Litoral Norte
Dia de sol entre muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 28ºC.
Centro
Quarta-feira de sol com períodos de céu nublado. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 30ºC.
Norte
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia todo. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 30ºC.
Noroeste
Predomínio de sol entre muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 30ºC.
*Produção: Carolina Dill