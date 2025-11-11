Previsão do tempo: frente fria gera novo alerta para tempestade nesta quarta-feira no RS

Porto Alegre pode registrar chuva nesta quarta-feira (12). André Ávila / Agencia RBS

A passagem de uma nova frente fria pelo Rio Grande do Sul irá provocar pancadas de chuva desde o início da manhã desta quarta-feira (12). A precipitação poderá ser observada no Norte, em áreas do Sul, do Sudoeste, da Campanha e do litoral do Estado.

Chuva ocorre de maneira fraca a moderada . Pode cair de forma mais forte em alguns pontos da metade Norte

. Pode cair de forma mais forte em alguns pontos da metade Norte De acordo com a Climatempo, a frente fria não é forte como a que passou pelo território gaúcho na última semana e causou tempestades severas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta amarelo para tempestade até as 21h de quarta. O órgão indica que há chance de chuva forte, acompanhada de vento e raios, mas com baixo risco.

O calor também seguirá em destaque. A temperatura fica elevada na maior parte do Estado, principalmente à tarde. Cidades da Região Metropolitana e dos Vales podem ultrapassar os 30ºC.

Lajeado e Estrela chegam aos 32ºC

e chegam aos 32ºC São José dos Ausentes e Bom Jesus, na Serra, têm as menores mínimas do dia. Os registros ficam na casa dos 12ºC pela manhã

O que esperar da quinta-feira

A frente fria avança mais na quinta-feira (13). Chove em forma de pancadas no Norte, na Serra, nas Missões e no Noroeste.

As demais regiões seguem com tempo firme. À tarde, faz calor na faixa Oeste, enquanto na Serra e no Litoral Norte a temperatura fica mais baixa.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (12)

Região Metropolitana

Sol e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 30ºC.

Serra

Nublado com chuva de manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 29ºC.

Campanha

Quarta-feira de sol entre muitas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 19ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 19ºC e 27ºC.

Sul

Sol entre algumas nuvens e chuva passageira. Em Pelotas, os termômetros variam entre 17ºC e 28ºC.

Litoral Norte

Dia de sol entre muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 15ºC, e a máxima, de 28ºC.

Centro

Quarta-feira de sol com períodos de céu nublado. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 30ºC.

Norte

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia todo. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 30ºC.

Noroeste

Predomínio de sol entre muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 30ºC.