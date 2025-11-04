Previsão do tempo: chuva avança sobre regiões do RS nesta quarta-feira

A quarta-feira (5) será marcada pela chuva em áreas do Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, uma frente fria avança rapidamente e provoca pancadas fortes, principalmente na faixa litorânea.
Outro destaque fica para a intensificação dos ventos costeiros, que podem movimentar dunas de areia, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Devido às rajadas, o órgão federal está com um alerta amarelo, de perigo potencial, o mais brando entre as escalas de intensidade, válido até o fim do dia.
- Chuva moderada a forte e temporais isolados podem ocorrer no Sul e na Costa Doce. Ao longo do dia, a instabilidade avança sobre a Região Metropolitana, Litoral Norte, Serra e Nordeste
- Ventos variam entre 45 e 65 km/h na faixa Leste, destaca a Defesa Civil gaúcha
De acordo com a Climatempo, no restante do território gaúcho, o tempo deve seguir aberto, com a presença do sol com variações de nebulosidade. Nessas áreas, a sensação de abafamento permanece.
O que esperar da quinta-feira
O sol ainda predomina na metade noroeste do Rio Grande do Sul na quinta-feira (6), o que irá favorecer a elevação da temperatura e o calor na região.
Conforme a Climatempo, já na faixa Leste e em partes da Campanha, os índices ficam mais amenos e pode chover fraco devido ao ingresso de ar mais frio e úmido.
Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (5)
Região Metropolitana
Sol entre algumas nuvens e chuva passageira. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 28ºC.
Serra
Dia de sol entre muitas nuvens. Ocorrência de chuva isolada à tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 13ºC e 22ºC.
Campanha
Quarta-feira de sol entre muitas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 14ºC e 21ºC.
Fronteira Oeste
Sol e muitas nuvens ao longo do dia. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 17ºC e 25ºC.
Sul
Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Há previsão de chuva. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 21ºC.
Litoral Norte
Sol com muitas nuvens. Chuva isolada à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima é de 15ºC, e a máxima, de 24ºC.
Centro
Quarta-feira de sol entre algumas nuvens durante o dia. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 23ºC.
Norte
Previsão de sol entre muitas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 26ºC.
Noroeste
Sol entre algumas nuvens durante o dia. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 28ºC.
*Produção: Carolina Dill