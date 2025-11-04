Previsão do tempo: chuva avança sobre regiões do RS nesta quarta-feira

Pode chover de forma passageira em Porto Alegre nesta quarta-feira (5). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A quarta-feira (5) será marcada pela chuva em áreas do Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, uma frente fria avança rapidamente e provoca pancadas fortes, principalmente na faixa litorânea.

Outro destaque fica para a intensificação dos ventos costeiros, que podem movimentar dunas de areia, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Devido às rajadas, o órgão federal está com um alerta amarelo, de perigo potencial, o mais brando entre as escalas de intensidade, válido até o fim do dia.

Chuva moderada a forte e temporais isolados podem ocorrer no Sul e na Costa Doce. Ao longo do dia, a instabilidade avança sobre a Região Metropolitana, Litoral Norte, Serra e Nordeste

Ventos variam entre 45 e 65 km/h na faixa Leste, destaca a Defesa Civil gaúcha

De acordo com a Climatempo, no restante do território gaúcho, o tempo deve seguir aberto, com a presença do sol com variações de nebulosidade. Nessas áreas, a sensação de abafamento permanece.

O que esperar da quinta-feira

O sol ainda predomina na metade noroeste do Rio Grande do Sul na quinta-feira (6), o que irá favorecer a elevação da temperatura e o calor na região.

Conforme a Climatempo, já na faixa Leste e em partes da Campanha, os índices ficam mais amenos e pode chover fraco devido ao ingresso de ar mais frio e úmido.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (5)

Região Metropolitana

Sol entre algumas nuvens e chuva passageira. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 28ºC.

Serra

Dia de sol entre muitas nuvens. Ocorrência de chuva isolada à tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 13ºC e 22ºC.

Campanha

Quarta-feira de sol entre muitas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 14ºC e 21ºC.

Fronteira Oeste

Sol e muitas nuvens ao longo do dia. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 17ºC e 25ºC.

Sul

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Há previsão de chuva. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 21ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens. Chuva isolada à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima é de 15ºC, e a máxima, de 24ºC.

Centro

Quarta-feira de sol entre algumas nuvens durante o dia. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 23ºC.

Norte

Previsão de sol entre muitas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 26ºC.

Noroeste

Sol entre algumas nuvens durante o dia. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 28ºC.