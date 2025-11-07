Prefeituras gaúchas reforçam alertas para a chegada do ciclone

Impactos do ciclone extratropical devem ser sentidos na sexta-feira (7). Jeff Botega / Agencia RBS

Em Porto Alegre, a Defesa Civil reforçou o alerta laranja para chuva intensa e ventos que podem ultrapassar 100 km/h, válido até o meio-dia de sábado. As 23 casas de bombas do Dmae estão operando com equipes de plantão, e há risco de alagamentos e deslizamentos em áreas de encosta e regiões ribeirinhas do Guaíba.

No município de Guaíba, o plano de ação foi ativado com Defesa Civil, secretarias municipais, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. As aulas na rede municipal estão mantidas, com monitoramento contínuo.

A Prefeitura municipal de Esteio informa que está em estado de alerta diante da previsão de ciclone

O plano de contingência municipal foi ativado e está sendo conduzido pela Defesa Civil, com o apoio de todas as secretarias municipais, que permanecem em regime de plantão para monitoramento e pronta resposta a eventuais ocorrências.

Todas as equipes estão mobilizadas para garantir a segurança da população. Em casos de emergências, a população pode acionar a Defesa Civil pelos telefones 153 ou (51) 98600-8355.

No Vale do Paranhana, em cidades como Igrejinha e Parobé, as prefeituras informaram que acompanham a evolução das previsões e têm planos de contingência ativos.

Em Sapiranga, a prefeitura fez limpeza preventiva de bocas de lobo e arroios e colocou lonas/telhas de cobertura emergencial à disposição da população.

No norte do Estado, a Defesa Civil de Erechim alerta a população para instabilidade meteorológica, rajadas de vento, chuvas e possíveis descargas elétricas

O número de emergência para acionar a Defesa Civil de Erechim e a Força Voluntária Alto Uruguai é (54) 99144-2450.

Além disso, o número 199 é indicado como canal emergencial geral para as defesa Civis no Rio Grande do Sul.

Aulas suspensas

A Uergs suspendeu atividades presenciais nesta sexta e sábado em unidades de várias regiões do Estado, incluindo Caxias do Sul, Erechim, Frederico Westphalen e Vacaria.

A Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Sul informa que, devido ao alerta preventivo emitido pela Defesa Civil, as aulas presenciais estarão suspensas nesta sexta-feira (7), nos turnos da tarde e da noite, em toda a rede municipal e também nas escolas parceirizadas.