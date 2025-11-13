Países lançam declaração para enfrentar desinformação climática durante a COP30

Iniciativa reúne ações conjuntas para promover um debate público baseado em evidências científicas. Bruno Peres / Agência Brasil

A Iniciativa Global pela Integridade da Informação sobre a Mudança do Clima lançou, nesta quarta-feira (12), uma declaração para enfrentar a desinformação climática. O documento já foi anunciado com assinatura de 11 países, entre eles o Brasil, e um chamado para mais adesões durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém.

A Iniciativa Global é uma coalizão lançada pelo governo brasileiro com a Organização das Nações Unidas (UNESCO) durante o G20, em 2024, no Rio de Janeiro. Grupo reúne governos, organismos multilaterais, sociedade civil, academia e setor privado em ações conjuntas para enfrentar a desinformação climática e promover um debate público baseado em evidências científicas, transparência e cooperação internacional.

— Esta é a primeira COP que traz a integridade da informação como tópico da agenda de ação. Pela primeira vez temos dois dias (de programação) dedicados à integridade da informação. E isso também vai para o processo de negociação. Trazer a integridade da informação para processo de cooperação, significa aprendermos uns com os outros, a partir tanto da perspectiva de ação climática, quanto da integridade da informação, unindo forças, para realmente agir de forma urgente — destaca João Brandt, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

A iniciativa era integrada por 10 países que trabalharam juntos na construção da declaração. Além do Brasil, integram a coalizão Canadá, Chile, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Espanha, Suécia, Uruguai. A Holanda se somou aos 10 países na assinatura da declaração.

— Nesta grande luta contra a desinformação climática, não há uma só solução. Não podemos apenas proibir a desinformação climática e esperar que se resolva sozinha. Então, precisamos trabalhar juntos, não somente com a sociedade civil, com as ONGs, mas também com os cientistas, com as empresas, porque elas também são afetadas. E é por isso que estamos nessa batalha contra a desinformação, no espírito de mutirão, alinhados à presidência brasileira da COP — declarou o chefe da delegação da França, embaixador Benoít Faraco.

Faraco é o encarregado francês das negociações sobre as mudanças climáticas, as energias descarbonizadas e a prevenção de riscos climáticos.

Além de reconhecer as ameaças à integridade da informação sobre o clima, a declaração lançada também traz o comprometimento dos países nos ambientes internacional, nacional e local com a liberdade de expressão e de imprensa e a promoção de iniciativas e políticas que promovam informações confiáveis.

Segundo Brandt, o documento é abrangente para alcançar diferentes formas de ameaças à integridade da informação, que vão além do negacionismo e de falsas informações:

— A falta de condições, por exemplo, para fazer jornalismo investigativo, questões relacionadas à segurança dos jornalistas e questões relacionadas à sustentabilidade do meio ambiente, que são muito importantes.

De acordo com os representantes dos países participantes, a declaração é também uma forma de ampliar a coalizão e dar mais destaque ao tema entre os países signatários da Convenção do Clima e do Acordo de Paris, para que, inclusive, possa ampliar a discussão sobre futuras fontes de financiamento das iniciativas que resguardam a integridade da informação.

João Brandt citou como exemplo uma chamada pública realizada no Brasil, por meio do Fundo da Unesco, que teve 500 projetos inscritos, dos quais 300 foram classificados e 10 contemplados com investimentos de US$ 1 milhão aportados pelo país.