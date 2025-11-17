Países começam a negociar pacote com temas sensíveis na COP30; segunda semana é palco da fase política

Primeira semana da COP30 terminou sem avanço significativo nos temas sensíveis da negociação. Tânia Rêgo / Agência Brasil / Divulgação

O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), André Corrêa do Lago, informou, nesta segunda-feira (17), sobre o início da negociação de um pacote contemplando temas sensíveis das tratativas entre países. Nesta segunda, houve sessão inaugural da Conferência em nível ministerial, na segunda semana do grande evento.

São quatro os temas ainda não consensuais. O primeiro trata de como os países desenvolvidos podem financiar ações climáticas em países em desenvolvimento. O segundo busca metas mais ambiciosas para combater o aquecimento global.

O terceiro diz respeito às restrições unilaterais ao comércio por questões ambientais, como barreiras tarifárias. O quarto pede mais transparência em relatórios sobre emissões de gases poluentes.

Esse pacote também concentra outros temas, com adaptação e transição energética "justa" — classificação defendida por países como o Brasil ao tratar do aspecto social no combate aos efeitos das mudanças climáticas.

Fase de "operação"

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a Conferência está entrando em uma fase de "operação" com a chegada de ministros de Estado, com mandato para a negociação.