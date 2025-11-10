Ambiente

Ambiente no foco
Notícia

Os principais temas e dilemas que devem ser abordados durante a COP30; evento começa hoje em Belém

Pela primeira vez, a conferência ocorre no coração da Floresta Amazônica, bioma essencial para a regulação do clima do planeta

Rodrigo Lopes

De Belém

