ONU cobra governo do Brasil por plano para infraestrutura e segurança na COP30: "Brechas graves"

Manifestantes tentaram invadir área restrita. OSWALDO FORTE / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Após falhas de segurança e problemas estruturais na COP30, em Belém, a Organização das Nações Unidas cobrou uma reação do governo federal para solucionar essas questões. O documento foi endereçado ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, e ao presidente da conferência, André Corrêa do Lago.

De acordo com o g1, o documento relata que a tentativa de invasão da Zona Azul, área restrita a pessoas credenciadas, na noite te terça-feira (11), mostrou "brechas graves" na segurança do evento.

O secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), Simon Stiell, relata que o efetivo policial não conteve a ação e que, na manhã seguinte, novos protestos aconteceram em uma área restrita.

Entre as vulnerabilidades, o documento descreve as portas sem monitoramento, o baixo contingente de segurança e a demora nas respostas das forças federais e estaduais.

Já sobre os problemas de estrutura, a carta destaca o calor nos pavilhões, as falhas de climatização, as infiltrações provocadas pelas chuvas e os riscos associados à proximidade das instalações elétricas com água.