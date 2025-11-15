"O sonho de muita gente é conhecer isso aqui": o paraíso dos cactos e suculentas fica no RS

O proprietário Ingo Horst é apaixonado por cactos. Jeff Botega / Agencia RBS

Quem anda em meio às estufas do Cactário Horst talvez não saiba, mas está circundado por mais de 1 milhão de exemplares de cactos e suculentas. Os vegetais ficam cuidadosamente abrigados em um espaço de cerca de 15 mil metros quadrados.

Situado na área central de Imigrante, no Vale do Taquari, o local virou atração turística e ponto de lazer do município de 3 mil habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para falar sobre o cactário é preciso contar primeiro a história de Leopoldo Horst — já falecido — com os cactos. Em 1962, ele colecionava as plantas, fazia excursões pelo Estado para pesquisar e catalogar esse vegetal. E era pai do atual proprietário do negócio, Ingo Horst, 66 anos.

— Todo mundo achava ele fora da curva, porque não era normal a gente colecionar cactos naquela época. Ele começou a achar muitas plantas novas, fez intercâmbio com o pessoal na Europa. Faziam viagens junto com ele também no Rio Grande do Sul e por todo o Nordeste. Na época, acharam até um gênero de cactos novo em Minas Gerais, que foi uma sensação — recorda o filho.

25 mil quilômetros pelo Sertão

Em 1979, quando o filho terminou o Ensino Médio em um internato de São Leopoldo, no Vale do Sinos, o pai o convidou para acompanhá-lo por uma viagem de três meses pelo Nordeste em busca de cactos. Foram 25 mil quilômetros rodados pelo Sertão em um jipe Ford Willys 1967. A paixão pelo vegetal, conhecido pelos espinhos, foi passada de pai para filho.

Dessa maneira, Leopoldo Horst virou uma espécie de Indiana Jones — personagem interpretado pelo ator Harrison Ford no cinema — dos cactos no Brasil. Participou de expedições de pesquisas e tornou-se referência no tema. Mas não chegou a ter, em vida, um espaço para a venda do vegetal.

Foi apenas em 1988, ano de seu falecimento — aos 68 anos —, que a família começou a comercializar cactos. No início, o estabelecimento contava com apenas mil metros quadrados. A venda era de porta em porta.

— Comecei com uma kombizinha. Passava nas floriculturas aqui e ninguém queria comprar cactos na época. Mas fui para a Europa para fazer palestras. E vi que o pessoal lá colecionava e sempre imaginei que um dia poderia vir a ser um hobby para quem mora aqui. Foi o que aconteceu. O início foi muito difícil — relata Ingo, que não possui formação em curso superior e aprendeu tudo na prática.

Dicas para quem cultiva cactos

Quanto mais o cactos ficar no sol melhor

No verão, é preciso regar todo o substrato do vaso uma vez por semana

No inverno, quando as temperaturas estão mais baixas, o cactos pode ficar de duas até três semanas sem ser regado

Com 20 funcionários, o local recebe visitas de escolas, de excursões e até de pessoas vindas do Exterior. Segundo o proprietário, tchecos e russos foram até o Vale do Taquari para conhecer o cactário. Mulheres grávidas e prestes a casar costumam procurar o espaço para fazer sessões de fotos. Moradores da cidade passeiam e tomam chimarrão por entre os corredores e universitários realizam pesquisas.

Na entrada, há uma sala para tomar café e escolher lembranças. Também há banheiro para o público. Na área externa, estão disponíveis uma pracinha e outro recanto em formato de castelo para as crianças. Há ainda ambientes para o preparo do plantio nos vasos. O restante é composto por fileiras de balcões com vegetais. Um sistema de irrigação garante água de forma periódica para o crescimento sadio dos cactos e suculentas.

O Cactário Horst produz o substrato utilizado no plantio dos cactos. Também tem as próprias plantas matrizes para a produção de sementes. Isso significa que não precisa comprar vegetais para revenda. Cabem cerca de 12 mil vasos em cada bancada. Há opções com preços acessíveis, como suculentas a R$ 5,90 e cactos a R$ 6,00. Por outro lado, há plantas de 40 anos que podem custar até R$ 10 mil.

O estabelecimento possui cactos com nomes bastante curiosos. É o caso do Echinocactus Grusonii, apelidado de Assento-de-sogra. E exibe espécies raras como a Uebelmannia pectinifera. Nesta segunda, o caule apresenta de 13 a 40 repartições nas cores avermelhadas ou verdes — a cor varia de acordo com o cultivo ao sol ou longe dele. Em cada segmento, há uma fileira com escamas brancas e espinhos pretos. E as suas flores são diurnas.

Entre cactos e suculentas, são cerca de 1,5 mil espécies identificadas com o nome científico, estima o proprietário.

70 mil seguidores no Instagram

O uso das redes sociais alavancou os negócios do Cactário Horst, que oferece venda pelo site e encaminha cactos e suculentas para todo o país. No Instagram, o perfil conta com 76,7 mil seguidores.

— A gente posta uns vídeos e as pessoas podem ter uma ideia do cactário, principalmente quando tem floração, o manuseio e o plantio. Depois que fizemos o site junto com os vídeos do Instagram, isso ajudou muito — afirma Ingo.

Há oito anos trabalhando no cactário, Cristiele Coproski, 27, é quem aparece nas redes sociais e divulga as novidades para o público. Os vídeos são curtos e alguns têm caráter educativo. Ela fala da inspiração para as postagens:

— A gente vê os cactos todos floridos, a beleza da natureza em si. Toda a forma de vida que conseguimos ver desde a semeadura até a planta crescer. Vamos nos inspirando tanto no que vemos no dia a dia quanto no que vemos na internet — diz.

Ingo conta com o auxílio da esposa Danyella K. C. Torres, 44 anos, que responde pela parte administrativa do cactário. Os dois se conheceram em Pernambuco, de onde ela é natural, estão juntos há 30 anos e têm três filhos — Gabryel, 13 anos, Laura, 10, e Isabelly, de apenas 10 meses.

— As pessoas vêm aqui e parece que os semblantes delas mudam. Não é só trabalho, tem muito amor envolvido nisso — compartilha a esposa.

E o marido acrescenta:

— O sonho de muita gente que ama cactos é conhecer isso aqui.

Serviço:

Cactário Horst – Cactus e Suculentas

Endereço : Rua Guilherme Ernesto Lagemann, 443 (Imigrante, no Vale do Taquari – RS)

: Rua Guilherme Ernesto Lagemann, 443 (Imigrante, no Vale do Taquari – RS) Atendimento : De segunda a sexta-feira (das 7h30min às 11h30min e das 13h às 18h); sábados (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); domingos (13h às 17h). Nos feriados é preciso verificar o horário de funcionamento nas redes sociais

: De segunda a sexta-feira (das 7h30min às 11h30min e das 13h às 18h); sábados (7h30min às 11h30min e das 13h às 17h); domingos (13h às 17h). Nos feriados é preciso verificar o horário de funcionamento nas Contato : (51) 3754-1083 ou contato@cactariohorst.com.br

: (51) 3754-1083 ou contato@cactariohorst.com.br Entrada: gratuita