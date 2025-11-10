O que empresas e governo do RS vão apresentar na COP 30

Além do governo, uma série de empresas e entidades empresariais gaúchas também marcarão presença na COP30. Rafael Henrique / stock.adobe.com

A tragédia climática vivida pelo Rio Grande do Sul nos últimos anos, marcada pela alternância entre estiagens recorrentes e enchentes históricas, não é um caso isolado. É um drama que já se desenrola de diferentes formas em muitas outras regiões do planeta.

O que o Estado apresentará na COP30, e que deve atrair atenção de autoridades, especialistas e lideranças globais, são as lições aprendidas no desafiador processo de reconstrução e adaptação.

A presença do RS não será novidade. Projetos de restauração do ambiente e de conexão com comunidades rurais já estiveram em encontros recentes. Em Glasgow, na Escócia, na edição de 2021, o governo gaúcho assumiu compromissos em relação à redução de emissão de poluentes. Esta, aliás, será uma das linhas apresentadas neste ano.

— Esse dado a gente vem construindo. Os relatórios anuais demonstram declínio na área de desmatamento, que tem relação direta com a redução de emissões. O fortalecimento das técnicas de agricultura de baixo carbono ainda não têm medição exata, mas sabemos que as culturas ocupam a mesma área, então, permanecem com produção igual ou maior sem ampliação de uso do solo — antecipa a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, Marjorie Kauffmann.

A outra linha de atuação durante a conferência será em relação às intempéries climáticas. As secas vividas nos últimos anos e as enchentes de 2023 e 2024 estarão na pauta, sob a perspectiva de uma recuperação adaptada. Segundo Marjorie, o Estado se reconstruiu sob a ótica de evento climático inédito no Brasil – e o fez pensando em lidar melhor com eventuais novas crises.

A partir dessas duas frentes de atuação – o avanço nos compromissos firmados na COP26, em Glasgow, e a reconstrução do Estado –, a agenda da comitiva foi montada. Três semanas antes do evento, pelo menos 11 painéis e outras 11 reuniões estavam confirmadas na agenda da delegação gaúcha.

Dinâmica do evento

A reunião de tantos países, com seus governos, empresas e instituições, transforma a COP em um grande encontro de negócios e cooperação internacional. Marjorie conta que, desde as últimas duas edições, importantes contatos têm sido feitos com entidades como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

— Tivemos tratativas muito interessantes, levando nossa pesquisa com atividades agropecuárias e balanço de emissões. Estamos cada vez mais próximos do reconhecimento de uma taxa final de emissão muito mais fidedigna, em uma pesquisa que vem sendo desenvolvida há dois anos — explica a secretária.

A intenção é que esse tipo de reconhecimento facilite novas parcerias para financiar pesquisas, projetos de resiliência e de capacitação dos municípios. A carteira de contatos, como define Marjorie, fica maior à medida que novos eventos são frequentados. O fato de ter aprendido lições importantes faz diferença.

— A catástrofe nos ajudou a enxergar o que o mundo vai ter de enfrentar nos próximos anos, e nós estamos preparados — destaca.

A secretária cita parceiros estratégicos como o Banco Mundial e a Fundação Z Zurich. Com esta última, a pasta participou de um encontro sobre Resiliência Climática Urbana durante a Semana do Clima de Nova York, em setembro. A agenda internacional incluiu ainda uma visita técnica ao Centro de Gestão de Crises de Washington. Segundo Marjorie, essa atuação proativa já resulta em conversas adiantadas para a COP30.

Viagem sustentável

Além do governo, uma série de empresas e entidades empresariais gaúchas também marcarão presença na COP30. Uma delas é a produtora de biocombustíveis Be8, de Passo Fundo, que resolveu chamar a atenção para o seu processo de desenvolvimento de produtos de um jeito igualmente inovador.

Em parceria com a Mercedes-Benz, dois ônibus e dois caminhões da marca alemã percorreram 4 mil quilômetros da sede da empresa gaúcha até o Pará, utilizando o biodiesel Be8 BeVant que, segundo a empresa, pode reduzir em até 99% as emissões comparado ao diesel de origem fóssil.

— Mais do que uma demonstração técnica, essa rota representa um país que acredita em si mesmo e que é protagonista da transição energética com soluções reais e acessíveis, com entrega imediata de descarbonização. Cada quilômetro percorrido reduz a dependência do diesel fóssil e é um passo enorme rumo a um futuro mais limpo e justo — comemora o presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella.