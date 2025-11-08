O que é uma "supercélula", formação que provocou tornado com vento de 250 km/h no Paraná

Tornado deixou quadras inteiras destruídas em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Olho Vivo Paraná / Divulgação

O tornado que deixou ao menos seis mortos e mais de 400 feridos no Paraná na sexta-feira (7) foi formado por uma supercélula, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado (Simepar). Este é um tipo de tempestade que pode durar até seis horas e percorrer centenas de quilômetros.

Temporais severos foram registrados nas regiões oeste, sudoeste e centro-sul do Paraná. Na noite de sexta-feira, uma supercélula gerou um tornado sobre o município de Rio Bonito do Iguaçu. A formação causou ampla destruição na cidade de 14 mil habitantes.

Na escala Fujita, que vai até cinco e determina a intensidade dos tornados, a tempestade foi classificada como F3, quando são registrados ventos entre entre 250 e 330 km/h.

Como se forma uma supercélula

O Simepar explica que supercélulas são tempestades severas que se formam em um ambiente com forte instabilidade e intenso cisalhamento vertical do vento (variação na velocidade do vento em níveis distintos da troposfera).

Diferente das tempestades comuns, as supercélulas têm uma corrente ascendente de ar em rotação, conhecida como mesociclone, que gira dentro da nuvem, geralmente nos níveis médios da atmosfera.