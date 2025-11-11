Nove a cada 10 brasileiros sentiram efeitos das mudanças climáticas nas regiões onde vivem, indica pesquisa

A cada 10 brasileiros, nove já sentiram algum tipo de efeito das mudanças climáticas nas regiões onde vivem. É o que mostra pesquisa Quest divulgada nesta terça-feira (11).
São 94% dos 2 mil brasileiros entrevistados. Apenas 3% afirmaram não ter percebido nenhum tipo de efeito das mudanças climáticas. Outros 3% não souberam responder.
Entre os que afirmam ter sentido efeitos das mudanças climáticas, 69% destacaram as "ondas de calor mais intensas que o normal". Também foram citados outros três problemas:
- Secas prolongadas: 42% citaram
- Mudança no padrão das estações do ano: 35%
- Geadas ou ondas de frio mais intensas que o normal: 34%
- Incêndios florestais mais intensos: 32%
- Chuvas mais intensas que o normal: 32%
Realizada entre os dias 3 e 16 de julho, a pesquisa ouviu pessoas com idade acima dos 16 anos. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
Culpados pela crise climática
A pesquisa também mostra que 84% dos brasileiros apontam o setor produtivo como o principal responsável pelas mudanças climáticas. Em segundo lugar aparece sociedade de consumo, com 38%.
Para 29%, a culpa do aquecimento global é do governo e poder público. Outros 6% acreditam que não há responsáveis e que não existem mudanças climáticas.
Preocupação
Dos ouvidos, 44% disseram estar "muito preocupados" com a crise climática e 33% demonstraram preocupação.
Apenas 8% demonstraram indiferença ao assunto, enquanto 6% afirmaram ter pouca preocupação, 4% indicaram que não estão "nada preocupados e 5% não souberam responder.