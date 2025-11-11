Nove a cada 10 brasileiros sentiram efeitos das mudanças climáticas nas regiões onde vivem, indica pesquisa

Termômetro de rua marcou 41ºC em Porto Alegre no dia 4 de fevereiro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A cada 10 brasileiros, nove já sentiram algum tipo de efeito das mudanças climáticas nas regiões onde vivem. É o que mostra pesquisa Quest divulgada nesta terça-feira (11).

São 94% dos 2 mil brasileiros entrevistados. Apenas 3% afirmaram não ter percebido nenhum tipo de efeito das mudanças climáticas. Outros 3% não souberam responder.

Entre os que afirmam ter sentido efeitos das mudanças climáticas, 69% destacaram as "ondas de calor mais intensas que o normal". Também foram citados outros três problemas:

Secas prolongadas: 42% citaram

Mudança no padrão das estações do ano: 35%

Geadas ou ondas de frio mais intensas que o normal: 34%

Incêndios florestais mais intensos: 32%

Chuvas mais intensas que o normal: 32%

Realizada entre os dias 3 e 16 de julho, a pesquisa ouviu pessoas com idade acima dos 16 anos. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Culpados pela crise climática

A pesquisa também mostra que 84% dos brasileiros apontam o setor produtivo como o principal responsável pelas mudanças climáticas. Em segundo lugar aparece sociedade de consumo, com 38%.

Para 29%, a culpa do aquecimento global é do governo e poder público. Outros 6% acreditam que não há responsáveis e que não existem mudanças climáticas.

Preocupação

Dos ouvidos, 44% disseram estar "muito preocupados" com a crise climática e 33% demonstraram preocupação.