Nebulosidade, chuva e sol: saiba como fica o tempo neste fim de semana no RS

Tendência é de sol entre nuvens, especialmente no domingo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O fim de semana deve ser de contraste climático no Rio Grande do Sul. Enquanto a instabilidade segue sobre boa parte do Estado no sábado (22), há expectativa de tempo firme no domingo (23). Além disso, a temperatura fica mais amena na maior parte das regiões, especialmente durante as manhãs.

Uma frente fria deve manter o céu nublado e abre a possibilidade de chuva em áreas da Região Metropolitana, do Litoral Norte e dos vales no sábado.

No domingo, o avanço de um centro de alta pressão empurra a chuva para o Norte e deixa o tempo estável no restante do Rio Grande do Sul.

Como fica o tempo no sábado (22)

O tempo fica instável em quase todo o Rio Grande do Sul neste sábado. Há possibilidade de chuva forte, acompanhada de raios e queda de granizo nas regiões Noroeste e Norte.

Também pode chover na Região Metropolitana, no Litoral Norte, na Serra e nos vales, mas com baixa intensidade. Na metade Sul e Região Central, haverá nebulosidade e sol.

Conforme a Climatempo, o dia será de temperatura amena na Serra, Região Metropolitana e Metade Sul, especialmente durante a manhã. Na Campanha e nas Missões, os termômetros registram alta à tarde.

Como fica o tempo no domingo (23)

A tendência é de tempo estável em quase todo o Rio Grande do Sul no domingo, exceto na faixa Norte. Pancadas isoladas de chuva podem atingir áreas próximas da divisa com Santa Catarina ao longo do dia.

Nas demais regiões, sol entre nuvens. A Climatempo projeta temperatura mais baixa durante a manhã e amena pela tarde, especialmente no Litoral Norte e na Serra.

O que esperar do início da próxima semana

A atuação de um centro de alta pressão sobre o oceano deve manter o tempo estável no Rio Grande na próxima segunda-feira (24). Apesar disso, há possibilidade de chuva fraca em áreas da faixa Norte.

O dia deve ser de sol e muitas nuvens. Na Região Norte e na Serra, a temperatura se mantém mais amena. Já nas demais áreas do Estado, os termômetros devem subir mais durante a tarde.

Como fica o tempo na sua região neste sábado (22)

Região Metropolitana

O dia será de nebulosidade, com sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca ou moderada a qualquer hora. Em Porto Alegre, a mínima será de 17ºC e a máxima, de 22ºC.

Serra

Sol entre muitas nuvens, com temperatura baixa pela manhã e amena durante a tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 18ºC.

Campanha

Sol e algumas nuvens, com temperatura em elevação durante a manhã. Em Bagé, as marcas ficam entre 12ºC e 23ºC.

Fronteira Oeste

Manhã ensolarada e tarde com muitas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 15ºC e 25ºC.

Sul

Sol com algumas nuvens e temperatura amena. Em Pelotas, os termômetros variam de 15ºC a 21ºC.

Litoral Norte

Possibilidade de chuva fraca a qualquer horário do dia. Em Capão da Canoa, a mínima será de 15ºC e a máxima, de 18ºC.

Centro

Nebulosidade durante todo o dia. Em Santa Maria, mínima de 15ºC e máxima de 24ºC.

Norte

Chuva com possibilidade de raios e queda de granizo. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC e a máxima, de 29ºC.

Noroeste

Chuva moderada e eventualmente forte. Possibilidade de raios e queda de granizo. Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 27ºC.

Como fica o tempo na sua região no domingo (23)

Região Metropolitana

Dia de sol e muitas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC e a máxima, de 21ºC.

Serra

Sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 13ºC e 20ºC.

Campanha

Sol entre nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 11ºC e 22ºC.

Fronteira Oeste

Amanhecer ensolarado e presença de nuvens à tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 14ºC e 25ºC.

Sul

Manhã e tarde com sol entre nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 14ºC e 21ºC.

Litoral Norte

Nebulosidade e possibilidade de chuva. Em Capão da Canoa, a mínima será de 14ºC e a máxima, de 17ºC.

Centro

Nebulosidade e sol durante todo o dia. Em Santa Maria, mínima de 14ºC e máxima de 23ºC.

Norte

Amanhecer com sol entre nuvens e possibilidade de chuva. À tarde, tempo nublado. Em Passo Fundo, a mínima é de 14ºC e a máxima, de 25ºC.

Noroeste