Ambiente

Na sexta-feira
Notícia

"Não se espera inundações" nos vales do Caí e Taquari, mas RS deve ter 100mm de chuva devido a ciclone, diz meteorologista

Em algumas regiões, vento pode ultrapassar 100 km/h, mas profissional da Defesa Civil afirma que previsões estão mais otimistas

Zero Hora

