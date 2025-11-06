"Não se espera inundações" nos vales do Caí e Taquari, mas RS deve ter 100mm de chuva devido a ciclone, diz meteorologista

Meteorologista da Defesa Civil, Bruno Ribeiro falou ao "Gaúcha Atualidade" nesta quinta-feira.

O ciclone extratropical que deve atingir o Rio Grande do Sul a partir da madrugada desta sexta-feira (7) pode provocar até 100 milímetros de chuva, sobretudo na Serra e nos vales. A estimativa é da Defesa Civil estadual.

Apesar do acúmulo previsto, o meteorologista do órgão, Bruno Ribeiro, afirmou em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã desta quinta-feira (6) que não são esperadas inundações nestas regiões.

— Não se esperam inundações nessas regiões. Mas é claro, como é uma previsão, é importante que a população fique atenta às autoridades, à Defesa Civil, aos alertas — explicou Ribeiro ao Gaúcha Atualidade.

Leia Mais Com foco no acompanhamento do nível da Lagoa dos Patos, centro de monitoramento de eventos extremos é inaugurado em Rio Grande

O meteorologista explicou, porém, que as previsões desta quinta são mais otimistas do que as de quarta-feira (5). O risco de chuva intensa é maior no Noroeste, no Norte e na Região Central, que deve atingir as áreas ao longo de sexta-feira, principalmente durante a manhã e tarde.

— Nós estamos falando aí de pontos do Estado que podem ter em torno de 100 milímetros em seis a 12 horas. Então, é uma chuva que vai ser bem intensa e localizada — afirmou.

Há também previsão de vento forte durante a atuação do ciclone. No Norte, podem ser registrados ventos acima de 100 km/h. O mesmo pode acontecer na Região Metropolitana, no Litoral Médio e no Litoral Norte, a partir da noite de sexta-feira e na madrugada e manhã de sábado (8).

Ribeiro afirma que em alguns locais, é possível que haja queda de granizo.