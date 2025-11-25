Ambiente

Futuro preocupante
Notícia

Mudanças climáticas podem aumentar períodos de chuva e agravar cheias no RS, projeta IPH

Novo estudo do instituto reúne resultados de pesquisas que estimam como pode ser o comportamento nos cursos d’água brasileiros até o fim deste século

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS