Mudanças climáticas podem aumentar períodos de chuva e agravar cheias no RS, projeta IPH

Porto Alegre é um das cidades que podem ser afetadas com aumento no nível de cheias, diz estudo. Duda Fortes / Agencia RBS

Períodos mais chuvosos, aumento na frequência de eventos extremos, cheias mais relevantes. Esses são alguns dos cenários projetados para o Estado nas próximas décadas em um estudo do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), lançado nesta terça-feira (25).

A publicação (leia aqui) foi elaborada em parceria com Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e reúne resultados de pesquisas que estimam os impactos das mudanças climáticas nos cursos d’água brasileiros. O trabalho usa dados dos últimos 50 anos para realizar projeções de cenários entre 2050 e 2100.

— Cheias em rios da Serra poderiam ter níveis 3 metros mais elevados (do que atualmente). Em Porto Alegre e região, a cheia poderia alcançar níveis entre 50cm e um metro maiores, o que superaria os sistemas de proteção atuais, com as águas invadindo novamente áreas urbanas, além de regiões não atingidas em maio de 2024 — exemplifica Rodrigo Paiva, professor do IPH e um dos responsáveis pelo estudo.

Nesse contexto, o potencial de destruição aumentaria, com prejuízos à segurança da infraestrutura hídrica, como barragens, reservatórios, estruturas de proteção contra cheias, sistemas de drenagem, saneamento básico, além de rodovias e agricultura.

Com mais chuva, pontos do Estado poderiam experimentar redução de dias consecutivos secos, diz a projeção. Outro problema identificado é que eventos extremos devem ficar mais comuns na rotina dos gaúchos.

— Um evento extremo que atualmente ocorre a cada 50 anos poderá ser registrado, no futuro, a cada 10 anos — acrescenta Paiva.

Segurança hídrica

Os autores fazem uma ressalva devido a eventuais limitações nos modelos climáticos e hidrológicos, pela ocorrência de fenômenos desconhecidos e/ou não considerados nas análises atuais. No entanto, mesmo em cenários moderados, os pesquisadores observam a alta possibilidade de riscos causados pelas mudanças climáticas.

"As projeções hidrometeorológicas atuais são suficientemente convergentes, apontando para ameaças à segurança hídrica, e têm sido corroboradas por tendências de alteração de eventos extremos recentes, como as cheias catastróficas no Rio Grande do Sul e as secas sem precedentes na Amazônia, em 2023 e 2024", diz o texto.

Estudo defende que estruturas de proteção, como o dique do bairro Sarandi, em Porto Alegre, considerem novos critérios de resiliência. Renan Mattos / Agencia RBS

Os cientistas defendem a revisão da prática hidrológica atual, com a incorporação de novos critérios em projetos de infraestrutura e planejamento.

"Os gastos com reconstrução e as perdas associadas a secas e cheias podem superar grandemente os custos de medidas de preparação e prevenção", acrescenta o material.

Outras conclusões do estudo

Chuvas e tempestades de curta duração, mas muito intensas, como a tempestade de granizo que atingiu Erechim, serão mais frequentes. Tatiana Tramontina / Agencia RBS