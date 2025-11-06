Conferência do clima Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Lula discursa na abertura da Cúpula dos Líderes da COP30; acompanhe ao vivo

Após receber chefes de Estado e de governo em Belém, presidente abre o evento preparativo aos debates sobre florestas e oceanos, transição energética e financiamento climático

06/11/2025 - 10h29min Atualizada em 06/11/2025 - 11h58min Compartilhar Compartilhar