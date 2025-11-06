- A COP30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, ocorre entre os dias 10 e 21 de novembro em Belém, capital do Estado do Pará.
- Na manhã desta quinta-feira (6), Lula recebeu representantes de mais de 40 países para a Cúpula dos Líderes. Estão confirmadas a participação de pelo menos 101 nações no prepatório da COP.
- Entre os líderes presentes estão o presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e do Príncipe William, como representante do rei Charles III, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
- Em seguida, previsto para as 10h30min, Lula abre a sessão plenária da cúpula, no Salão Plenário, onde os líderes apresentarão seus discursos formais sobre o combate às mudanças climáticas e o financiamento da transição verde.
Lula discursa na abertura da Cúpula dos Líderes da COP30; acompanhe ao vivo
Após receber chefes de Estado e de governo em Belém, presidente abre o evento preparativo aos debates sobre florestas e oceanos, transição energética e financiamento climático