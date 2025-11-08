Ambiente

Lula diz que Acordo de Paris está longe da meta e faz apelo a líderes

Presidente apontou a necessidade não apenas de implementar o que já foi acordado, mas também de "adotar medidas adicionais capazes de preencher a lacuna entre a retórica e a realidade"

Agência Brasil

