Lula critica gastos com armas e diz que guerra na Ucrânia atrasou esforços para reduzir emissões: "Caminho para o apocalipse climático"

Discurso ocorreu na Cúpula do Clima, que termina nesta sexta e antecede a COP30

Agência Brasil

