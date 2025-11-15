Inmet emite aviso de grande perigo para tempestade no fim de semana no RS; saiba as regiões afetadas

Durante o domingo há alerta laranja de perigo por tempestade em todo o Estado. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet / Reprodução

Durante este sábado (15), a instabilidade volta ao Rio Grande do Sul devido a uma área de baixa pressão no Paraguai aliada a um fluxo de umidade vindo do Norte.

De acordo com a Climatempo Meteorologia, no Noroeste, Norte, Serra, Missões, Oeste, Campanha e em parte do Centro e dos Vales pode chover forte. Já na Região Metropolitana de Porto Alegre, Litoral e Sul, o tempo segue firme, com temperaturas elevadas e sensação de abafamento.

O cenário muda no domingo (16), quando o deslocamento de uma frente fria pelo Sul do país e o transporte de calor e umidade da Amazônia provocam pancadas de chuva em todo o Estado. Há risco para temporais com fortes rajadas de vento e eventuais quedas de granizo. As temperaturas diminuem em relação ao dia anterior.

Durante o domingo há um alerta laranja de perigo por tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em todo o Estado, até a manhã de segunda-feira (17).

O aviso se intensifica para algumas regiões. Da manhã de domingo até a madrugada da segunda, há alerta vermelho de grande perigo por tempestades para toda a fronteira, parte da região norte, central, sul e serrana. A previsão de acumulados de chuva maiores que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo.