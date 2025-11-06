Inmet emite alerta vermelho para forte ventania e alto volume de chuva devido a ciclone extratropical

Parte do Rio Grande do Sul está sob alerta vermelho de "grande perigo" para alto volume de chuva previsto para esta sexta-feira (7), diante da previsão da formação de um ciclone extratropical.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta como pontos de atenção as regiões Noroeste, Centro, Fronteira Oeste, Metropolitana de Porto Alegre, parte da Serra e do Norte.
Conforme o órgão federal, há risco de chuva superior a 100 milímetros em apenas 24 horas no Estado. Pra se ter uma ideia do volume, em novembro, a média acumulada varia entre 140 e 180 milímetros.
O alerta do Inmet entra em vigor a partir das 9h de sexta-feira, seguindo até o fim da noite.
Alerta para vento costeiro
O Inmet também alerta para forte ventania, provocada pelo ciclone. É esperada a intensificação das rajadas em toda a extensão litorânea e na Região Metropolitana de Porto Alegre, o que pode provocar movimentação de dunas de areia e possíveis transtornos.
A Defesa Civil gaúcha prevê que o vento deve variar entre 50 e 85 km/h, e pode ultrapassar os 100 km/h entre o Litoral Médio e Norte.
O aviso se estende das 7h de sexta até as 15h de sábado.
Como será a sexta-feira
O deslocamento de um centro de baixa pressão, vindo do Paraguai em direção a costa do Rio Grande do Sul, dará origem ao ciclone extratropical. Para a sexta-feira, de acordo com a Climatempo, as condições são de atenção para chuva forte e volumosa, além de tempestade severa, acompanhados por intensas rajadas de ventos e eventuais quedas de granizo em pontos isolados.
Todas as áreas do Rio Grande do Sul vão sentir o impacto do fenômeno meteorológico, com maior ou menor intensidade.
Os volumes podem ser mais expressivos, principalmente sobre a metade norte de Estado. O cenário eleva o risco para transtornos como alagamentos.
* Produção: Carolina Dill