Inmet emite alerta vermelho para forte ventania e alto volume de chuva devido a ciclone extratropical

Noroeste, Centro, Fronteira Oeste, Metropolitana de Porto Alegre, parte da Serra e do Norte estão entre os pontos de atenção. Instituto Nacional de Meteorologia / Reprodução

Parte do Rio Grande do Sul está sob alerta vermelho de "grande perigo" para alto volume de chuva previsto para esta sexta-feira (7), diante da previsão da formação de um ciclone extratropical.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta como pontos de atenção as regiões Noroeste, Centro, Fronteira Oeste, Metropolitana de Porto Alegre, parte da Serra e do Norte.

Conforme o órgão federal, há risco de chuva superior a 100 milímetros em apenas 24 horas no Estado. Pra se ter uma ideia do volume, em novembro, a média acumulada varia entre 140 e 180 milímetros.

O alerta do Inmet entra em vigor a partir das 9h de sexta-feira, seguindo até o fim da noite.

Alerta para vento costeiro

O Inmet também alerta para forte ventania, provocada pelo ciclone. É esperada a intensificação das rajadas em toda a extensão litorânea e na Região Metropolitana de Porto Alegre, o que pode provocar movimentação de dunas de areia e possíveis transtornos.

A Defesa Civil gaúcha prevê que o vento deve variar entre 50 e 85 km/h, e pode ultrapassar os 100 km/h entre o Litoral Médio e Norte.

O aviso se estende das 7h de sexta até as 15h de sábado.

Ciclone deve provocar vento forte em toda a costa gaúcha. Instituto Nacional de Meteorologia / Reprodução

Como será a sexta-feira

O deslocamento de um centro de baixa pressão, vindo do Paraguai em direção a costa do Rio Grande do Sul, dará origem ao ciclone extratropical. Para a sexta-feira, de acordo com a Climatempo, as condições são de atenção para chuva forte e volumosa, além de tempestade severa, acompanhados por intensas rajadas de ventos e eventuais quedas de granizo em pontos isolados.

Todas as áreas do Rio Grande do Sul vão sentir o impacto do fenômeno meteorológico, com maior ou menor intensidade.

Os volumes podem ser mais expressivos, principalmente sobre a metade norte de Estado. O cenário eleva o risco para transtornos como alagamentos.