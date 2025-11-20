Incêndio atinge pavilhão da COP30 em Belém

Um incêndio atingiu, no começo da tarde desta quinta-feira (20), um dos pavilhões da COP30, em Belém, no Pará. O fogo foi registrado na "Zona B" da Blue Zone (Área Azul), no chamado Pavilhão dos Países.

Pessoas que estavam no local foram retiradas por ordem da segurança, e a energia, parcialmente cortada. Conforme informado pela UNFCCC, entidade das Nações Unidas responsável pela COP30, o local não será reaberto antes das 20h.

A organização da conferência divulgou que não houve feridos, mas 13 pessoas precisaram ser atendidas por inalação de fumaça.

Mesmo com imagens de labaredas alcançando o teto da estrutura, o incêndio teria sido controlado em seis minutos. Pelo menos um caminhão do Corpo de Bombeiros e ambulâncias chegaram ao local para prestar assistência.

A Blue Zone reúne os principais negociadores de países que participam do evento e é controlada pela Organização das Nações Unidas (ONU). Aliás, depois de controlado o fogo, o órgão internacional informou que entregou a área ao país anfitrião, no caso o Brasil.

Como começou o fogo

– Estava sentada no pavilhão de Cultura e Entretenimento, que é colado no pavilhão da Índia. Do nada, começou a piscar as luzes. Só que isso já tinha acontecido ontem (quarta-feira) e ninguém se preocupou muito. Daqui a pouco, começou a subir uma fumacinha. Começou a ficar mais forte e começaram a gritar para todo mundo sair – relatou a fotógrafa Sara Ramos ao enviado especial de Zero Hora, Rodrigo Lopes.

Sara também disse que a resposta dos bombeiros foi fundamental para conter as chamas rapidamente:

– Demorei até um pouco para processar. Começou a subir aquela labareda enorme e eu saí. Fui correndo e falando que era fogo para as pessoas. Mas deu para ver que foi bem rápida a contenção por parte dos bombeiros.

Ainda conforme a fotógrafa, faz muito calor nesta quinta-feira em Belém. Inclusive começou a chover durante o período de rescaldo do incêndio.

Possíveis causas

Sara afirmou que os ares-condicionados não estavam "dando conta" da alta temperatura e percebeu que os estandes passaram a usar também ventiladores próprios.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, estava no local e falou à imprensa sobre a ocorrência. Segundo ele, a evacuação é um "procedimento padrão em qualquer grande evento".

– (O incêndio) Foi prontamente contido. Estamos em frente a um grande quartel do Corpo de Bombeiros do Pará. Além disso, estamos com um grande plano de contingenciamento funcionando, isolando toda área. Daqui a pouco vamos saber o que ocasionou, se foi um celular carregando, se foi uma água derramada numa tomada. A gente vai esperar a posição concreta dos bombeiros e da ONU para prestar esclarecimentos ao presidente (Lula) – disse Sabino.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em viagem à África do Sul para a reunião do G20 e ainda não se manifestou sobre o fato.