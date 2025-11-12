Impasse sobre petróleo e pressão por recursos: COP30 chega ao terceiro dia com maior mobilização

COP mobiliza autoridades e traz debates sobre financiamento. Mauricio Tonetto / Divulgação

Se o primeiro dia se encerrou em tom de otimismo diante da convergência de pautas, a terça-feira (11) de COP sinalizou desafios para os próximos dias do evento.

Um dos pontos mais sensíveis levantados envolve a Arábia Saudita, líder mundial na produção de petróleo, que se opõe à inclusão de novas metas para reduzir o uso de combustíveis fósseis.

Durante uma rodada de negociações, os representantes sauditas defenderam discussões "não punitivas". O país é dependente economicamente do petróleo e pode comprometer o rumo das discussões, já que o desfecho das pautas da COP30 depende de consenso.

O dia ainda teve um conflito após um protesto na blue zone. Um segurança ficou ferido. A área concentra os espaços de negociação.

Para esta quarta-feira (12), que marca a mudança dos temas (cada dupla de dias tem um conjunto de assuntos referência), são esperados debates sobre saúde, emprego e educação. Na programação do dia, estão debates sobre minerais críticos, os chamados empregos verdes e segurança na Amazônia.

Pressão por financiamento

Em paralelo, segue a pressão para aumento do financiamento climático após a mobilização registrada na Cúpula dos Líderes.

Nesta terça, um grupo de 12 organizações ambientais e humanitárias, entre elas Global Citizen, Germanwatch e WWF, enviou uma carta ao primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, pedindo recursos para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).

O projeto apresentado pelo Brasil foi definido como "um novo capítulo no financiamento sustentável", capaz de unir recursos públicos e privados em iniciativas de longo prazo. Noruega e França já sinalizaram apoio.

Outro ponto de destaque no dia foi a movimentação do setor privado, com a adesão de 121 empresas e entidades à Coalizão para a Descarbonização dos Transportes, que promete reduzir em até 70% as emissões do setor até 2050.

A iniciativa parte de organizações como a Confederação Nacional do Transporte (CNT) e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). São propostas 90 ações para enfrentar as emissões do transporte, que são responsáveis por cerca de 11% do total no país.