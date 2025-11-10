Haddad vê COP30 como a mais pragmática das COPs: "Porque quer tirar ideias do papel"

Para o ministro, a cúpula em Belém busca tirar ideias do papel Diogo Zacarias / Ministério da Fazenda / Divulgação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que considera a COP30 "a mais pragmática das COPs", e defendeu que a cúpula realizada em Belém pretende "tirar do papel" algumas ideias.

— A pedido do presidente Lula, resolvemos apresentar propostas concretas — disse em entrevista à CNN na tarde desta segunda-feira (10).

Ele citou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), que visa angariar pelo menos US$ 10 bilhões durante a presidência brasileira.

— Estamos com US$ 5,5 bilhões anunciados — informou Haddad.

Sobre a posição da Alemanha de não anunciar aporte para o fundo durante a Cúpula de Belém, Haddad reconheceu a expectativa por um "aporte considerável" daquele país.

— Calculo que, até o final deste ano, a Alemanha anuncie o aporte — disse.

Ele ainda citou nesse contexto o acordo entre Mercosul e União Europeia, dizendo que a assinatura do acordo está próxima.