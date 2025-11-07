Grupo RBS realiza cobertura especial para a COP30

O colunista Rodrigo Lopes já está em Belém para trazer todas as atualizações da conferência nos veículos do Grupo RBS. Rodrigo Lopes / Grupo RBS

Reforçando o compromisso de trazer informação de qualidade sobre os principais temas globais em seus veículos, o Grupo RBS realiza uma cobertura especial, com transmissões ao vivo e reportagem local, na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que começa oficialmente na segunda-feira (10), em Belém (PA).

A COP30, que segue até o dia 21 de novembro, é um dos maiores eventos do mundo dedicados ao enfrentamento das mudanças climáticas para debater soluções e compromissos em torno da sustentabilidade do planeta. O colunista Rodrigo Lopes já está em Belém e seguirá na cidade durante todo o evento, trazendo os principais destaques do encontro em GZH e Zero Hora, na programação da Gaúcha e participações na RBS TV.