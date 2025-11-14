Frente fria reacende alerta para tempestades neste fim de semana no RS

Porto Alegre tem previsão de tempestade no domingo (16). Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul entra novamente em alerta de tempestade neste fim de semana. A chuva começa no sábado (15) em algumas regiões, mas é no domingo (16) que se espalha e ganha força.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil do Estado emitiram avisos de perigo para todo o território gaúcho. Com a chegada de uma nova frente fria, o período de maior atenção é a noite de domingo para segunda-feira (17).

Frente fria é a faixa onde o ar frio avança sobre o ar quente, mudando temperatura, pressão e umidade. Ela se desloca por causa de uma área de baixa pressão e, com a umidade e calor vindos do norte do país, forma nuvens carregadas que podem gerar temporais

Como fica o tempo no sábado (15)

O tempo fica instável entre a tarde e a noite no Noroeste, no Norte, na Serra, no Oeste, na Campanha e em partes do Centro e da Região dos Vales, onde pode ocorrer temporal.

Já no restante do Estado, como em Porto Alegre, o dia será de sol entre nuvens.

De acordo com a Climatempo, a temperatura fica alta, e a sensação será de calor e abafamento.

Mínima oscila entre 10°C e 22°C e a máxima varia entre 25°C e 34°C

Maior temperatura é esperada na Região dos Vales, como em Estrela e em Lajeado

Como fica o tempo no domingo (16)

Uma nova frente fria avança e reforçará o cenário de chuva. A instabilidade se espalha por todas as áreas à medida que o sistema se desloca.

Há chance de temporal com raios, vento acima de 90 km/h na metade Norte e eventual queda de granizo.

A Defesa Civil gaúcha aponta que os acumulados podem variar entre 15 e 50 milímetros no dia. Há riscos pontuais de atingir os 75 milímetros no Oeste, no Centro, em cidades das Missões e do Noroeste. Já o Inmet não descarta a possibilidade de chegar aos 100 milímetros.

Mínima oscila entre 14°C e 24°C, e a máxima varia entre 22°C e 33°C

Inmet cita que há risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos

O que esperar do início da próxima semana

A chuva se mantém no Rio Grande do Sul na segunda-feira (17), mais concentrada na porção Leste, enquanto a Oeste observa um enfraquecimento gradual.

A Climatempo destaca que as rajadas de ventos também diminuem por quase todo Estado, exceto na costa.

Temperatura permanece baixa e a sensação é de dia ameno

Acumulados variam entre 20 e 50 milímetros, com índices pontuais de até 60 milímetros

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (15)

Região Metropolitana

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 31ºC.

Serra

Sol entre muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 30ºC.

Campanha

Sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Bagé, as marcas ficam entre 14ºC e 32ºC.

Fronteira Oeste

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 19ºC e 32ºC.

Sul

Sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Pelotas, os termômetros variam entre 16ºC e 27ºC.

Litoral Norte

Sol entre algumas nuvens durante o dia. Em Capão da Canoa, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Manhã de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 32ºC.

Norte

Sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 29ºC.

Noroeste

Predomínio de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia. Em Santa Rosa, mínima de 21ºC e máxima de 28ºC.

Confira como fica o tempo na sua região no domingo (16)

Região Metropolitana

Dia começa com sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 30ºC.

Serra

Sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, ocorre temporal. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 19ºC e 26ºC.

Campanha

Chuva forte de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 19ºC e 22ºC.

Fronteira Oeste

Chuva forte de manhã e à noite. Aberturas de sol à tarde, com pancadas. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 21ºC e 25ºC.

Sul

Nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Em Pelotas, os termômetros variam entre 20ºC e 28ºC.

Litoral Norte

Domingo de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. À noite, temporal. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 28ºC.

Centro

Tempo nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa. Em Santa Maria, mínima de 20ºC e máxima de 24ºC.

Norte

Sol entre muitas nuvens de manhã. Chuva forte à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 19ºC, e a máxima, de 25ºC.

Noroeste

Domingo nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 26ºC.