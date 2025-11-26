Ambiente

Pesquisa da UFRGS
Notícia

"Foi uma coisa mágica": biólogo descobre nova espécie de vespa nos morros de Porto Alegre

Inseto tem cerca de dois centímetros de comprimento e é do tipo parasitoide, que invade ninhos de outras vespas

André Malinoski

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS