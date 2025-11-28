Final de semana promete calorão e chuva com risco de granizo e vento forte no RS; confira a previsão

Domingo será marcado pela instabilidade em todo o RS. Renan Mattos / Agencia RBS

O último sábado (29) de novembro será de trégua na chuva em boa parte do Rio Grande do Sul. Mas a previsão indica que novos temporais podem voltar a se formar sobre o Estado já no domingo (30).

O sábado começa com temperatura em elevação e à tarde faz calor, especialmente, na Metade Oeste. A máxima pode chegar aos 37ºC em cidades como Santa Rosa e Horizontina.

O que esperar do sábado

As condições ficam mais estáveis durante o dia. De acordo com a Climatempo, há expectativa de chuva rápida e isolada em áreas do Oeste, da Campanha, das Missões, do Centro e do extremo Sul.

Combinação de calor e umidade pode provocar pancadas de chuva isoladas , acompanhadas por raios e eventuais episódios de granizo nessas áreas

, acompanhadas por raios e eventuais episódios de granizo nessas áreas O dia já se inicia quente . A tendência é de que à tarde aqueça ainda mais

. A tendência é de que à tarde aqueça ainda mais Máxima oscila entre 23°C e 37°C no Rio Grande do Sul, a depender da região

O que esperar do domingo

A instabilidade volta a predominar sobre o território gaúcho no domingo.

Conforme a Climatempo, as pancadas mais fortes, com potencial para vir em forma de temporal, se concentram na Campanha, no Oeste e no Centro. Nas outras regiões também chove, mas com menor intensidade.

Pancadas podem vir acompanhadas por raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo

Sensação de calor se mantém sobre o Estado. Pela manhã, a temperatura começa a subir na metade oeste, e à tarde esquenta mais na faixa Norte

Pela manhã, a temperatura começa a subir na metade oeste, e à tarde esquenta mais na faixa Norte Defesa Civil do RS aponta que os acumulados variam entre 5 e 40 milímetros no dia . Em áreas pontuais do Oeste pode chegar a 50 milímetros

. Em áreas pontuais do Oeste pode chegar a Máxima oscila entre 20°C e 37°C pelo Estado

Como começa a próxima semana

A chuva continua por todo Rio Grande do Sul, com sol entre muitas nuvens, pontua a Climatempo. As áreas que podem observar maior intensidade são o Noroeste, o Norte, a Região Central, dos Vales e a Metropolitana, além da Costa Doce.

Segundo boletim da Defesa Civil, os acumulados podem variar entre 10 e 75 milímetros no dia

Em comparação aos dias anteriores, a temperatura não sobe tanto. Sensação deve ser mais amena

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (29)

Região Metropolitana

Sol entre nuvens durante o dia. Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 27ºC.

Serra

Dia de sol entre nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 29ºC.

Campanha

Sábado de sol e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Bagé, as marcas ficam entre 16ºC e 27ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol entre nuvens. Noite com pancadas de chuva. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 23ºC e 33ºC.

Sul

Previsão de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo passa a chuvoso. Em Pelotas, os termômetros variam entre 18ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Sol e períodos de céu nublado. Em Capão da Canoa, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 27ºC.

Centro

Dia de sol entre muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 31ºC.

Norte

Sábado de sol entre nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 34ºC.

Noroeste

Predomínio de sol entre nuvens durante o dia. Em Santa Rosa, mínima de 23ºC e máxima de 37ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (30)

Região Metropolitana

Domingo de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 25ºC.

Serra

Sol e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 26ºC.

Campanha

Chuva forte de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 17ºC e 25ºC.

Fronteira Oeste

Nublado com chuva forte durante o dia. À noite, diminui de intensidade, mas não para. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 23ºC e 27ºC.

Sul

Predomínio de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 18ºC e 24ºC.

Litoral Norte

Dia de sol entre algumas nuvens e chuva passageira. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 23ºC.

Centro

Domingo de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite com temporal. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 23ºC.

Norte

Sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva. Em Passo Fundo, a mínima é de 21ºC, e a máxima, de 33ºC.

Noroeste

Muitas nuvens durante o dia. Em Santa Rosa, mínima de 23ºC e máxima de 35ºC.