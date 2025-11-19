Feriado da Consciência Negra terá sol e calor na maior parte do RS nesta quinta-feira

Na Capital, a amplitude térmica será grande, com o dia começando em 16ºC e chegando a 30ºC à tarde. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O feriado da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20), será de tempo firme, sol e temperaturas elevadas em praticamente todo o território gaúcho.

Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, os termômetros chegam a 32ºC durante a tarde. Na Capital, a amplitude térmica será grande, com o dia começando em 16ºC e chegando nos 30ºC à tarde.

Em Caxias do Sul, na Serra, também faz calor, com os termômetros variando entre 12ºC e 28ºC.

Já em Bagé, na Campanha, a temperatura também fica na casa dos 30ºC durante a tarde. Em Pelotas, na Região Sul, a máxima chega a 31ºC.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (20)

Região Metropolitana

Sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 30ºC.

Serra

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 28ºC.

Campanha

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Bagé, as marcas ficam entre 18ºC e 30ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 19ºC e 32ºC.

Sul

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 17ºC e 31ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com muitas nuvens à tarde, mas sem chuva. Em Capão da Canoa, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 28ºC.

Centro

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Santa Maria, mínima de 15ºC e máxima de 31ºC.

Norte

Sol o dia todo sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. Em Passo Fundo, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 28ºC.

Noroeste