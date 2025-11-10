Ambiente

Guardiões das florestas
Notícia

Em participação histórica, COP30 deve reunir cerca de 3 mil indígenas

Ministério dos Povos Indígenas (MPI) vem buscando reafirmar o protagonismo desses povos no debate climático global

Padrinho Agência de Conteúdo

Vitória Leitzke

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS