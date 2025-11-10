"É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas", diz Lula em discurso de abertura da COP30

Lula na abertura da COP30, em Belém. PABLO PORCIUNCULA / AFP

Em seu discurso de abertura da COP30, nesta segunda-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou negacionistas e afirmou que é preciso acreditar na ciência.

— Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam ódio. Espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas — declarou em Belém, no Pará.

Lula também afirmou que as mudanças climáticas não são uma ameaça do futuro, mas "uma tragédia do presente". Como argumento, citou tragédias recentes como o furacão Melissa e o tornado que atingiu o Paraná na última semana.

— A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe e o tornado que atingiu o estado do Paraná e o sul do Brasil deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Das secas e incêndios na África e na Europa, incêndios na América do Sul e no Sudeste Asiático. O aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis.

O petista ainda fez um comentários sobre as guerras.