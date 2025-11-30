Dezembro começa com chuva e queda de temperatura no RS; veja a previsão para a semana

O mês de dezembro começa nesta segunda-feira (1º) com tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, a Metade Norte tem previsão de temporal neste início de semana.
Já na terça-feira (2), o mau tempo avança para o restante do RS e há previsão de ventania sobre as regiões mais próximas do oceano e no entorno da Laguna dos Patos.
- As rajadas de vento podem ficar entre 50 km/h e 70 km/h
Uma massa de ar frio e seco faz o tempo firmar a partir da quarta-feira e mantém a temperatura baixa.
Os termômetros voltam a subir na sexta-feira (5). No domingo (7), a máxima pode ultrapassar os 30ºC em algumas áreas do RS.
Veja a previsão por região
Como fica o tempo na sua região
Porto Alegre e Região Metropolitana
Semana começa com chuva na região. Tempo volta a abrir na terça-feira, com predomínio de sol entre nuvens. Mínima fica na casa dos 17ºC. Máxima pode chegar próximo aos 31ºC.
- Porto Alegre: semana começa com instabilidade e termina com retorno do sol. Mínima varia entre 17ºC e 20ºC. Máxima, entre 23ºC e 31ºC
- Campo Bom: chuva marca o início da semana. Sol retorna na quarta-feira. Mínima fica entre 14ºC e 19º, enquanto a máxima, entre 24ºC e 32ºC
- Gravataí: tempo firme retorna na quarta-feira. Mínima fica entre 16ºC e 20ºC, e a máxima entre 24ºC e 32ºC
Serra
Período começa com chuva, mas a condição de sol entre nuvens predomina o restante da semana.
- Caxias do Sul: semana começa instável, mas sol volta a parecer. Mínima varia entre 12ºC e 19ºC. Máxima varia entre 14ºC e 21ºC
- Gramado: presença de sol entre nuvens marca a semana. Mínima fica entre 12ºC e 19ºC. Máxima varia entre 22ºC e 28ºC
Litoral Norte
Semana se inicia com previsão de chuva. Tempo firme volta a predominar entre terça e quarta-feira.
- Torres: chuva marca o início da semana, mas o tempo firme deve se estabelecer novamente. Mínima fica entre 18ºC e 21ºC. Máxima varia entre 22ºC e 26ºC
- Capão da Canoa: tempo chuvoso apenas no início da semana. Mínima varia entre 15ºC e 18ºC. Máxima varia entre 21ºC e 27ºC
Fronteira Oeste
Tempo estável predomina. De terça-feira a domingo, dias devem ser marcados pela presença de sol entre nuvens.
- Alegrete: semana será marcada pelo céu ensolarado e com variação de nebulosidade. Mínima varia entre 16ºC e 22º e a máxima entre 28ºC e 34ºC
- Uruguaiana: previsão de sol entre nuvens durante a semana. Mínima oscila entre 17ºC e 24º e a máxima entre 26ºC e 33ºC
Norte e Noroeste
Chuva marca o início da semana, mas tempo volta a abrir entre terça e quarta-feira.
- Passo Fundo: semana começa com chuva, mas período terá predomínio de sol entre nuvens. Mínima varia de 15ºC a 20ºC. Máxima de 23ºC a 29ºC
- Santa Rosa: sol volta a parecer na terça-feira. Mínima varia de 17ºC a 22ºC. Máxima de 25ºC a 33ºC
Sul
Dias devem ser marcados pela presença de chuva no início da semana e pela presença de sol entre nuvens na sequência.
- Pelotas: pancadas de chuva são esperadas apenas no início da semana. Mínima oscila entre 17ºC e 21º, e a máxima entre 23ºC e 27ºC
- Rio Grande: semana terá dias chuva e de sol entre nuvens. Mínima oscila entre 17ºC e 20º, e a máxima entre 21ºC e 25ºC
Campanha e Centro
Segunda-feira com chuva e demais dias da semana com sol entre nuvens.
- Santa Maria: tempo firme a partir de terça-feira. Mínima fica entre 15ºC a 20ºC. Máxima de 26ºC a 32ºC
- Bagé: semana com predomínio de sol entre nuvens. Mínima varia de 14ºC a 19ºC. Máxima entre 24ºC e 31ºC
Fonte: Climatempo