Defesa Civil alerta para risco de queda de granizo, chuva forte e rajadas de vento no RS

A Defesa Civil recomenda evitar exposição durante instabilidade. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para possibilidade de granizo, rajadas de vento, chuva forte e raios nesta sexta-feira (28).

As instabilidades devem ocorrer na metade Leste do Estado e, em áreas da Costa Doce, Região Metropolitana de Porto Alegre, parte dos Vales, da Serra e no Litoral Norte. As tempestades podem produzir rajadas intensas de vento acima de 90 km/h, com potencial para microexplosões.

A Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) realizou, nesta quinta-feira (27), uma reunião extraordinária para definir medidas preventivas diante do aviso.

Durante o encontro, equipes municipais, estaduais e instituições parceiras reforçaram a prontidão para monitoramento contínuo e eventual atendimento à população. O granizo preocupa por possíveis danos a veículos, telhados e estruturas frágeis.

No sábado (29), a tendência é de que o tempo fique estável em boa parte do Estado, com potencial de temporais isolados apenas no Oeste e em parte da Campanha, com acumulados entre 5 e 30 mm/dia.