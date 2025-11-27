Ambiente

Atenção
Notícia

Defesa Civil alerta para risco de queda de granizo, chuva forte e rajadas de vento no RS

A Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) realizou uma reunião para definir medidas preventivas diante do aviso

Zero Hora

