De chuva a temperaturas acima de 30°C: como fica o tempo no RS nesta semana

Dias serão marcados por amplitude térmica, tendo temperaturas mais baixas ao amanhecer e quentes à tarde. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A semana começa com instabilidade no Rio Grande do Sul, mas, no decorrer dos dias, o tempo seco e firme passa a predominar no Estado. Os dias também serão marcados por amplitude térmica, tendo temperaturas mais baixas ao amanhecer e quentes à tarde.

O Estado só voltará a ter condição de chuva a partir do próximo final de semana.

Grande parte do RS deve ter temperatura abaixo de 15°C pela manhã, com 11°C e 12°C nas regiões mais frias, como Serra e Campanha, conforme o meteorologista Murilo Lopes, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Segundo Lopes, a partir de quarta, o aquecimento vai aumentando, pela redução do vento Leste. Já na quarta, o amanhecer terá temperatura de 20°C.

Na quinta, as máximas chegam a 30°C, saltando para até 35°C na sexta-feira.

O que esperar do tempo na semana:

Segunda-feira com chuva moderada nas regiões mais ao norte do Estado. Pancadas isoladas nas demais áreas do RS.

do Estado. Pancadas isoladas nas demais áreas do RS. Terça-feira com possibilidade de chuva fraca no Sul, Costa Doce, Centro, Vales, Serra, Nordeste e Litoral Norte.

no Sul, Costa Doce, Centro, Vales, Serra, Nordeste e Litoral Norte. Quarta-feira com tempo estável no RS.

no RS. Temperaturas abaixo de 15°C nas manhã e esquentando bastante a partir da quarta-feira.

Como fica a temperatura em algumas cidades nesta segunda-feira (24):

Porto Alegre e Região Metropolitana

Porto Alegre: mínima de 17°C e máxima de 25°C

mínima de 17°C e máxima de 25°C Campo Bom: mínima de 15°C e máxima de 25°C

mínima de 15°C e máxima de 25°C Gravataí: mínima de 16°C e máxima de 24°C

Serra

Caxias do Sul: mínima de 13°C e máxima de 23°C

mínima de 13°C e máxima de 23°C Gramado: mínima de 13°C e máxima de 22°C

Litoral Norte

Torres: mínima de 17°C e máxima de 22°C

mínima de 17°C e máxima de 22°C Capão da Canoa: mínima de 18°C e máxima de 22°C

Fronteira Oeste

Alegrete: mínima de 15°C e máxima de 27°C

mínima de 15°C e máxima de 27°C Uruguaiana: mínima de 14°C e máxima de 26°C

Norte e Noroeste

Passo Fundo: mínima de 15°C e máxima de 26°C

mínima de 15°C e máxima de 26°C Santa Rosa: mínima de 16°C e máxima de 29°C

Região Sul

Pelotas: mínima de 16°C e máxima de 2°C

mínima de 16°C e máxima de 2°C Rio Grande: mínima de 15°C e máxima de 22°C

Campanha e Centro