De chuva a temperaturas acima de 30°C: como fica o tempo no RS nesta semana

A semana começa com instabilidade no Rio Grande do Sul, mas, no decorrer dos dias, o tempo seco e firme passa a predominar no Estado. Os dias também serão marcados por amplitude térmica, tendo temperaturas mais baixas ao amanhecer e quentes à tarde.
O Estado só voltará a ter condição de chuva a partir do próximo final de semana.
Grande parte do RS deve ter temperatura abaixo de 15°C pela manhã, com 11°C e 12°C nas regiões mais frias, como Serra e Campanha, conforme o meteorologista Murilo Lopes, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Segundo Lopes, a partir de quarta, o aquecimento vai aumentando, pela redução do vento Leste. Já na quarta, o amanhecer terá temperatura de 20°C.
Na quinta, as máximas chegam a 30°C, saltando para até 35°C na sexta-feira.
O que esperar do tempo na semana:
- Segunda-feira com chuva moderada nas regiões mais ao norte do Estado. Pancadas isoladas nas demais áreas do RS.
- Terça-feira com possibilidade de chuva fraca no Sul, Costa Doce, Centro, Vales, Serra, Nordeste e Litoral Norte.
- Quarta-feira com tempo estável no RS.
- Temperaturas abaixo de 15°C nas manhã e esquentando bastante a partir da quarta-feira.
Como fica a temperatura em algumas cidades nesta segunda-feira (24):
Porto Alegre e Região Metropolitana
- Porto Alegre: mínima de 17°C e máxima de 25°C
- Campo Bom: mínima de 15°C e máxima de 25°C
- Gravataí: mínima de 16°C e máxima de 24°C
Serra
- Caxias do Sul: mínima de 13°C e máxima de 23°C
- Gramado: mínima de 13°C e máxima de 22°C
Litoral Norte
- Torres: mínima de 17°C e máxima de 22°C
- Capão da Canoa: mínima de 18°C e máxima de 22°C
Fronteira Oeste
- Alegrete: mínima de 15°C e máxima de 27°C
- Uruguaiana: mínima de 14°C e máxima de 26°C
Norte e Noroeste
- Passo Fundo: mínima de 15°C e máxima de 26°C
- Santa Rosa: mínima de 16°C e máxima de 29°C
Região Sul
- Pelotas: mínima de 16°C e máxima de 2°C
- Rio Grande: mínima de 15°C e máxima de 22°C
Campanha e Centro
- Santa Maria: mínima de 14°C e máxima de 26°C
- Bagé: mínima de 13°C e máxima de 24°C