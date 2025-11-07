Ambiente

COP30
Notícia

Cúpula dos Líderes mostra otimismo com fundo para florestas, mas expõe desafios em colocar as ações em prática

Chefes de Estado e governo voltam a se reunir nesta sexta-feira em Belém 

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS