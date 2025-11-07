Cúpula dos Líderes mostra otimismo com fundo para florestas, mas expõe desafios em colocar as ações em prática

Secretário-geral da ONU, António Guterres, e Lula fizeram os principais pronunciamentos do dia. Lucas Landau / COP30

A depender das promessas, o governo Lula inicia o segundo e último dia da Cúpula de Líderes, evento que marcou, na prática, o começo da COP30, com a esperança de que sua maior aposta durante esses dias em Belém irá vingar. Na quinta-feira (6), ao anunciar a líderes de mais de 120 países a ideia da criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, em inglês), o Brasil recebeu o apoio de mais de 50 países e, até o momento, mobilizou investimentos de US$ 5,5 bilhões.

O objetivo do fundo bilionário para florestas, anunciado por Lula, é criar um sistema internacional de pagamento para países que mantiverem em pé suas florestas tropicais (a Amazônia entre elas, mas também matas na República Democrática do Congo e na Indonésia), valorizando o papel dos governos na regulação do clima e na absorção de carbono. O fundo aplica a lógica de mercado ao financiamento climático: pretende captar cerca de US$ 125 bilhões em investimentos privados. Esse capital será reinvestido em projetos com maior taxa de retorno, e a diferença entre o que é pago aos investidores e o que é obtido nessas aplicações (o chamado spread) será destinada a remunerar financeiramente países que preservam suas florestas.

A ideia arrancou elogios até do príncipe William, do Reino Unido, que a chamou de "visionária". Ele está em Belém para representar o pai, o rei Charles III. A fala do herdeiro do trono, no entanto, teve, assim como a coroa britânica, peso mais simbólico do que prático. No fim da quinta, o governo do primeiro-ministro Keir Starmer disse que só irá investir no fundo se, de fato, ele amadurecer.

Ao final desta sexta-feira (7), a cúpula não deve ter um documento resolutivo, mas o que os líderes disserem — e principalmente anunciarem, mexendo em seus bolsos — certamente marcará o tom da COP30, cujo desafio será abandonar os pronunciamentos e colocar as ações em prática.

Lula fala em "COP da verdade" e defende a substituição dos combustíveis fósseis

Lula durante discurso na abertura da Pablo PORCIUNCULA / AFP

Normalmente, a reunião de chefes de Estado e governo ocorre no primeiro dia das COPs, prevista para começar oficialmente na segunda-feira (10). O governo brasileiro, no entanto, antecipou o encontro com a justificativa de liberar maior tempo para as negociações. O fundo idealizado pelo Planalto não constará em documentos da COP30 ou será objeto de análise pelas delegações — na prática, trata-se de um esforço do governo brasileiro para projetar a imagem de líder global no campo do ambiente, em oposição a governantes que rejeitam o Acordo de Paris, como o presidente americano, Donald Trump.

Em meio a uma Blue Zone ("zona azul", a área das decisões da COP30) ainda em construção, com tapumes e operários empreendendo ajustes de última hora, Lula, o anfitrião, deu na quinta-feira as boas vindas a líderes como o secretário-geral da ONU António Guterres, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a rainha Silvia, da Suécia, e o príncipe William, do Reino Unido. Apertou a mão de todos na chegada, individualmente, fato que atrasou o início da conferência em uma hora.

A China, maior poluidor do mundo, não enviou seu presidente, Xi Jinping, mas estão em Belém 300 delegados, provavelmente o maior grupo nacional na COP. Com a ausência dos Estados Unidos, o segundo maior poluidor, a cúpula se tornou um encontro entre amigos comprometidos com o objetivo de tornar essa a conferência na "COP da verdade", nas palavras de Lula. O discurso do presidente foi recheado de referências à Amazônia.

— Amigas e amigos, entre os povos indígenas Yanomami, que habitam a Amazônia, existe a crença de que cabe aos seres humanos sustentar o céu, para que ele não caia sobre a Terra. Essa perspectiva dá a medida da nossa responsabilidade perante o planeta, principalmente diante dos mais vulneráveis — disse.

— O presidente Lula afirmou que precisamos de um mapa do caminho para acabar com o desmatamento e o uso dos combustíveis fósseis. É exatamente do que precisamos e é exatamente o que esperamos que a presidência da conferência coloque como proposta sobre a mesa. O sucesso da COP30 se dará ao transformar as palavras do presidente em resolução final — disse Marcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima.

Uma das críticas de Lula no discurso — o descompasso entre os salões diplomáticos e a vida real — é realidade na Belém das ruas, onde, na quinta, a população estava mais preocupada em aproveitar o feriado decretado para reduzir o tráfego e facilitar o deslocamento das delegações, do que propriamente com o debate na cúpula.