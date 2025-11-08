Cúpula dos Líderes cobra países ricos e antecipa clima de incerteza sobre financiamento na COP30

Lideranças discutiram financiamento e matriz energética. Ricardo Stuckert / PR/Divulgação

Por 48 horas, 18 presidentes, 12 primeiros-ministros, um rei e outros 129 vice-presidentes, ministros e embaixadores reunidos em Belém buscaram dar o tom da COP30, que começa na segunda-feira (10).

Em um contexto de desconfianças, inflação e guerras, onde os investimentos em defesa drenam outras preocupações entre as nações ricas, o grupo de países que se encontrou na Cúpula dos Líderes tentou equilibrar a esperança de não deixar o Acordo de Paris morrer e a realidade fria dos números.

O ano de 2024 foi o mais quente da história, o planeta já ultrapassou o 1,5°C em relação ao período pré-industrial e 2025 caminha para um novo recorde.

Poucas vezes a expressão eternizada pelo documentário de Al Gore, Uma verdade inconveniente, que alertou em 2006 para o aumento dos eventos extremos em decorrência das mudanças climáticas, se faz tão atual.

A palavra "verdade" apareceu nos discursos dos líderes em Belém milhares de vezes. É a "COP da verdade", disse o presidente Lula, na quinta-feira (6), para, no dia seguinte, admitir "uma verdade desagradável":

— O mundo está distante de alcançar os objetivos de Paris.

O pessimismo paira sobre o naco urbano de 13 mil hectares, na interseção dos rios Pará e Guamá, na baía de Guajará, encravado no coração da Amazônia.

Ao longo das próximas duas semanas, a COP30 vai caminhar sobre o fio delicado entre o sucesso e o fracasso. Porque muita expectativa foi gestada até aqui, desde 2022, quando em Sharm el Sheikh, no Egito, Lula, então presidente eleito, ofereceu Belém como sede da COP30: são os 10 anos do Acordo de Paris, é a primeira COP na Amazônia, o bioma mais importante do mundo para o equilíbrio global, existe um esforço hercúleo de o Brasil se mostrar como potência ambiental e é, também, o fechamento de uma jornada iniciada na Rio-92.

A sexta-feira (7) começou com otimismo em Belém, depois que a ideia do Fundo Florestas Sustentáveis (TFFF) proposto pelo Brasil angariou US$ 5,5 bilhões no dia anterior, em grande parte graças ao aporte norueguês de US$ 3 bilhões.

Mas tão fria quanto a tromba d'água que caiu sobre Belém no início da tarde — colocando à prova a estrutura física da COP30 — foi a declaração do chanceler alemão, Keir Starmer, de quem se esperava quantia equivalente à da Noruega. O anunciado "investimento considerável" ficou em palavras. Não vieram cifras e a expectativa do governo brasileiro foi frustrada.

Expectativa é de ações práticas decorrentes do encontro. Mauro PIMENTEL / AFP

Na "foto de família" do encontro, Lula tentou entrelaçar os braços dos líderes mundiais e formar uma "corrente". Estavam ao lado do presidente brasileiro o secretário-geral da ONU António Guterres, e o governador do Pará Hélder Barbalho, mas faltaram figuras importantes, como o presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que saíram mais cedo e desfalcaram a imagem oficial em Belém. O entrelaçamento de braços ficou restrito à primeira fila - pelo calor, pelo desvio de protocolo, por óbvio. Mas o movimento dissonante cabe bem como metáfora de uma COP cujos interesses e prioridades são muito diversos.

Na plenária sobre transição energética, Lula falou em "apocalipse climático" e voltou a cobrar ações concretas para frear o aquecimento global.

— A Terra não comporta mais o modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de combustíveis fósseis que vigorou nos últimos 200 anos — disse o presidente. — Não podemos nos omitir ou intimidar — acrescentou.

Na última reunião plenária, o discurso foi mais pesado. Ao admitir que o mundo está distante de alcançar o objetivo do Acordo de Paris, criticou o fato de apenas cem dos 198 países integrantes do regime climático terem anunciado suas metas de cortes de emissões de gases de efeito estufa, as chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC). Considerou que as nações avançaram ao incluir todos os gases que provocam o efeito estufa (não apenas o CO2), mas lamentou que o planeta caminhe para os 2,5°C.

No último discurso antes do início da COP, cobrou que os países ricos arquem com a maior parte da responsabilidade sobre a crise climática.

É viável trabalhar por uma transição justa em que o Sul Global tenha as oportunidades que lhe foram negadas no passado. Podemos avançar rumo ao futuro sem abrir mão de reivindicar daqueles que mais se beneficiaram historicamente das emissões, que façam jus às suas responsabilidades LUIS INÁCIO LULA DA SILVA Em discurso antes da COP

Lula defendeu o perdão da dívida para países pobres em troca de investimentos em projetos limpos.

A fala é parte de um descomunal esforço retórico e diplomático de salvar o regime do clima, de renovar o acordo, de tornar essa a COP da implementação, de adotar medidas adicionais para preencher a lacuna entre a retórica e a realidade - e, de quebra, de ganhar acumular algum capital político como liderança internacional, o que vale internamente para as eleições do ano que vem.