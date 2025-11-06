Ambiente

Conferência do clima
Notícia

Cúpula dos Líderes abre a programação da COP30, em Belém

Capital paraense recebe nesta quinta-feira e sexta-feira chefes de Estado e de governo em reuniões preparatórias. Lula lidera a abertura oficial e preside sessões temáticas sobre florestas e oceanos, transição energética e financiamento climático

AFP

Zero Hora

